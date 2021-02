Torna anche quest’anno l’imperdibile appuntamento su Ginger Generation con il recap delle pubblicità più belle trasmesse nel corso dell’evento dell’anno. Stiamo ovviamente parlando del Super Bowl 2021, la finale del torneo di football americano che andrà in scena domenica 7 febbraio.

Tutto è pronto, infatti, al Raymond Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, per lo scontro fra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs. Fra un passaggio ed un’azione e l’altra, come da tradizione, assisteremo ad alcuni degli spot pubblicitari più geniali in circolazione.

Ogni anno, come saprete, le aziende spendono fior di milioni per assicurarsi uno spazio di pochi secondi all’interno del Super Bowl. L’evento è seguito da oltre 100 milioni di americani e rappresenta un’occasione più unica che rara di visibilità per le aziende.

Scopriamo dunque insieme tutte le pubblicità più belle di quest’anno legate al Super Bowl 2021!

Super Bowl 2021: ecco tutte le pubblicità migliori

Pepsi

Pepsi è storicamente uno dei principali sponsor dell’evento, nonché l’investitore di punta dell’Halftime Show. Quest’anno il brand di bibite ha deciso di puntare su The Weeknd, che siamo certi ci regalerà un’esibizione da paura!

Get Ready :60 | Super Bowl LV | Pepsi Halftime Show

Budweiser

Lo spot più bello in assoluto è probabilmente quello di Budweiser. Per la prima volta in 37 anni, il brand non trasmetterà alcuno spot durante il Super Bowl. L’azienda ha deciso di puntare tutti i suoi investimenti pubblicitari, per quest’anno, alle compagne di sensibilizzazione per la vaccinazione anti Covid-19.

Bigger Picture | Budweiser Super Bowl Commercial

Budlight

Post Malone è il protagonista del divertente spot della celebre birra. L’azienda, a quanto pare, è riuscita a reclutare i suoi personali Avengers! Anche lo spot della limonata Budlight è esilarante!

Bud Light Seltzer Lemonade - Super Bowl LV - Last Year’s Lemons

Bud Light Legends - Super Bowl LV Commercial

Alexa

Che tipo di rapporto potreste avere con Alexa se l’assistente personale avesse le sembianze del bel Michael B. Jordan? Ecco la risposta!

Amazon’s Big Game Commercial: Alexa’s Body

Pringles

Mentre due astronauti attendono di essere salvati dopo essere atterrati nel bel mezzo dell’oceano, al campo base sono fin troppo impegnati a impilare Pringles.

Pringles | 2021 Flavor Stacking Space Return Ad (Official)

Logitech

Dopo il boom del 2020, ottenuto forse anche grazie al lockdown e alla vendita dei suoi prodotti high tech, Logitech si è potuto permettere uno spot davvero suggestivo con un testimonial d’eccezione. Stiamo parlando del giovane rapper Lil Nas X.

Defy Logic | Logitech | Big Game Commercial

Dexcom

Nick Jonas è testimonial di Dexcom, un’azienda che produce uno speciale sistema di monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue. Come saprete, l’artista dei Jonas Brothers soffre da anni di diabete.

Dexcom Official Big Game Commercial 2021 with Nick Jonas

Scotts & Miracle-Gro

Per i suoi prodotti da giardinaggio, l’azienda ha scelto come testimonial del calibro di Martha Stewart e di Leslie David Baker di The Office, oltre a John Travolta. Quest’ultimo, nella pubblicità, impara a fare i TikTok con la figlia adolescente!