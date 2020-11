Che fine ha fatto Jesy Nelson delle Little Mix agli MTV EMA 2020? Questa è la domanda che di certo molti di voi si staranno facendo in queste ore. Già, perché la bravissima Jesy non è infatti presente all’evento di MTV, che si è tenuto stasera, 8 novembre, da remoto a causa dell’emergenza Covid-19.

MTV EMA 2020: ma che fine ha fatto Jesy Nelson delle Little Mix?





Sul palco degli MTV EMA 2020 avrebbero dovuto essere presenti le Little Mix nella formazione a 4, ovvero Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall.

Purtroppo però Jesy si è ritrovata costretta a dare forfait. La motivazione ce l’ha data poche ore fa il portavoce della band, Simon Jones, via Twitter.

Little Mix statement: Jesy is unwell and will not be appearing on tonight’s final of Little Mix The Search. She will also not be hosting or performing at tomorrow’s MTV EMA’s. — Simon Jones (@simonjonespr) November 7, 2020

Jesy non si sente bene e non apparirà alla finale di The Search delle Little Mix. Sarà anche assente agli MTV EMA 2020 e non si esibirà allo show.

La conferma dello stato di salute di queste ore di Jesy è arrivata anche dalle stesse Little Mix, tramite un tweet che trovate qui sotto.

Can you believe tonight’s the FINAL of @LMTheSearch!! We’re unbelievably proud of all 6 bands and we can’t wait to see the final 4 perform! We’re so sad Jesy won’t be able to join us tonight, but we have such an amazing show in store for you all x pic.twitter.com/JRKL008VXL — Little Mix (@LittleMix) November 7, 2020

Ci auguriamo davvero che Jesy Nelson delle Little Mix si possa riprendere al più presto e che non sia nulla di grave!