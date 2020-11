Niall Horan in concerto in streaming alla Royal Albert Hall: come vederlo

Niall Horan in concerto in streaming alla Royal Albert Hall questa sera, 7 novembre, un’occasione imperdibile per passare una sabato sera diverso dal solito in compagnia dell’artista.

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation questa sera, 7 novembre, Niall Horan degli One Direction terrà un concerto molto speciale. Il live trasmesso in streaming dalla Royal Albert Hall di Londra sarà la prima occasione per Niall di presentare il suo secondo disco, Heartbreak Weather.

Come seguire la diretta streaming del concerto di Niall Horan dalla Royal Albert Hall di Londra

Il live non sarà in chiaro ma a pagamento. Trattandosi di un concerto esclusivo “a distanza” non c’è un massimo di biglietti e di partecipanti. L’appuntamento è per le ore 21:00 (orario italiano) e il prezzo del biglietto è 17.50 euro!

Se volete seguire l’evento in streaming vi basterà acquistare il vostro biglietto cliccando qui.

Il concerto, a scopo benefico, è stato ovviamente organizzato per permettere i fan di poter finalmente ascoltare dal vivo le nuove canzoni di Niall Horan. A causa della pandemia, infatti, l’artista si è trovato obbligato a spostare il suo tour mondiale previsto a questo punto per il 2021 (almeno speriamo!).