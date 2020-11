Diretta streaming MTV EMA 2020. Come vederla dall’Italia senza avere Sky? Ginger Generation.it viene in vostro soccorso!

Domenica prossima andranno in onda gli MTV EMA che per quest’edizione saranno girati in diversi luoghi in giro per il mondo per uno spettacolo assolutamente unico.









Diretta streaming MTV EMA 2020: dove vedere l’evento (anche in replica)

L’evento sarà trasmesso su MTV (canale 130 di Sky) alle 21.00 in punto di domenica 8 novembre. L’evento sarà trasmesso in simulcast anche su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) e in streaming su NOW TV. Gli MTV EMA 2020 saranno disponibili in replica con i seguenti orari sempre su MTV (130 di Sky):



Domenica 8 novembre ore 23.00

Lunedì 9 novembre ore 23.40

Martedì 10 novembre ore 15.45

Mercoledì 11 novembre ore 11.45

Giovedì 12 novembre ore 00.30

Venerdì 13 novembre ore 08.25

MTV EMA 2020: presentano le Little Mix

Non solo presentatrici e performer, le Little Mix sono anche in nomination in ben quattro categorie, tra cui Best Pop, insieme ai BTS, Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga, e Best Group insieme ai 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, BTS, Chloe x Halle e CNCO. Puoi leggere la lista completa delle nomination qui.

Le ragazze si esibiranno con il brano Sweet Melody che è il nuovo singolo che anticipa il prossimo album. Confetti delle Little Mix arriverà infatti in tutto il mondo il prossimo 6 novembre.

Durante lo show ci saranno anche le esibizioni di David Guetta, Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Yungblud e Zara Larsson.

Queste star non sono solo pronte ad essere al centro delle attenzioni per le loro performance, ma stanno anche sperando di vincere qualche award.

Sam Smith ci proverà come Best Collaboration insieme a Demi Lovato per la loro hit I’m Ready. Maluma punta a Best Latin, Best Virtual Live e Best Latin America Central Act. Doja Cat e YUNGBLUD sono entrambi nominati sia per Best Push che per Best New.