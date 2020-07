Mortal Kombat: in arrivo su Infinity il film animato Scorpion’s Revenge

È in arrivo su Infinity il lungometraggio Mortal Kombat: Scorpion’s Revenge. Si tratta di un film animato ispirato al celebre franchise videoludico Midway. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Mediaset dal 3 al 9 luglio. Il film racconta la storia di Hanzo Hasashi, il quale dopo che la sua famiglia viene sterminata dal freddo e spietato killer Sub-Zero viene esiliato nel Nether Realm.

In questa dimensione parallela alla nostra, ad Hanzo viene data l’opportunità di vendicare la sua famiglia, a patto che divenga un fedele del sinistro Quan Chi. Hanzo viene riportato, dunque, in vita come Scorpion, un’anima dannata dedita alla vendetta.

MORTAL KOMBAT: SANGUE E AZIONE SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

Nel regno della Terra, intanto, lord Raiden, il nobile dio del tuono, raduna un gruppo di guerrieri d’elite, molto variegato, per salvare il pianeta da una terribile minaccia proveniente dal Nether Realm. I guerrieri in questione sono il monaco shaolin Liu Kang, la star del cinema Johnny Cage e l’ufficiale delle forze speciali Sonya Blade. I tre eroi dovranno sconfiggere i potenti gladiatori al servizio di Shang Tsung e diventare campioni del torneo di Mortal Kombat. Una battaglia all’ultimo sangue. Come direbbero in Higlander: alla fine, ne resterà uno solo!

SCOPRIAMO MEGLIO SCORPION

Scorpion è il protagonista morale del film animato Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Lui e Sub-Zero sono nemici giurati, eterni. Legati da un circolo vizioso di odio e rabbia che avrà fine con la dipartita di uno dei due, oppure di entrambi contemporaneamente.

Una volta che Hanzo rinasce come Sub-Zero, se notiamo, assume un look molto simile a quello del suo arcinemico. Se Sub-Zero è il gelo, Scorpion è la fiamma alimentata dall’odio e dalla vendetta, per ciò che ha perso in passato a causa del glaciale assassino. Tuttavia, come precisa Luca Ceccotti di Everyeye, Scorpion è un “buono” seppur preferisce agire in solitaria, senza alleati, a causa del suo carattere “fumantino”.

