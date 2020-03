Riverdale 4 arriva su Infinity dal 12 marzo con un episodio a settimana!

Il Coronavirus costringe in casa gli italiani e ognuno ha i propri modi per passare le lunghe giornate (scopri delle idee qui). L’iniziativa solidarietà digitale cerca di aiutare offrendo servizi, copertura telefonica, chiamate e anche i servizi streaming hanno aperto i loro cataloghi gratis (scoprila qui). Infinity, che concede in queste giorni la possibilità di avere due mesi gratis, aggiunge da domani la quarta stagione di Riverdale. Ecco qualche dettaglio in più!

Negli Stati Uniti la quarta stagione è iniziata lo scorso autunno e i fan più fedeli già sono avanti. Per chi vuole seguire la programmazione italiana c’è una bella notizia. Infatti, da domani 12 marzo Riverdale 4 sarà disponibile su Infinity con un episodio a settimana. Nella quarta stagione, mentre Archie e i suoi amici si apprestano a frequentare il loro ultimo anno di liceo, emerge un nuovo mistero. Un quarto mistero dopo l’omicidio di Jason Blossom nella prima stagione, la scoperta dell’identità di Black Hood nella seconda e il pericoloso e misterioso gioco di ruolo Gryphons & Gargoyles nella terza.

La quarta stagione inizierà con un commovente tributo a Luke Perry, l’amato Dylan di Beverly Hills 90210 scomparso ormai da un anno. Come in molto sapranno nella serie interpretava Fred Andrews, il padre del protagonista. L’episodio vedrà anche la speciale partecipazione dell’attrice Shannen Doherty, grande amica di Luke Perry fin dai tempi di Beverly Hills 90210, in cui interpretava Brenda Walsh.

Per chi avesse voglia di una maratona o bisogno di un riepilogo le prime tre stagioni sono già disponibili su Infinity.