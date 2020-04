Maturità 2020: la data dell’orale. Ecco quando partono le interrogazioni!

In una recente intervista esclusiva concessa a Skuola.net il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha confermato la data di inizio per gli esami orali della Maturità 2020. Come di certo saprete, tutti i nati nel 2001 saranno i primi studenti a dover affrontare un’unica prova orale a conclusione del loro percorso. Il motivo è chiaramente legato all’emergenza Coronavirus e a tutte le conseguenze organizzative che esso ha comportato.

Ecco quale sarà la data della prova orale dell’Esame di Maturità 2020

La data fissata per l’inizio degli esami orali è mercoledì 17 giugno 2020.

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzzolina ha precisato che la prova non prenderà il via con una tesina, come molti studenti avrebbero potuto pensare. Al contrario, la prova orale dell’Esame di Maturità 2020 partirà con un’interrogazione su una materia di indirizzo scelto dai docenti.

Ecco cosa ha dichiarato il Ministro in merito al tema dei crediti:

L’esame di stato non è un interrogatorio ma l’apice di un percorso, non può riguardare quanto non è stato fatto. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi di più: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno.

Resta ora da chiarire un’altra importante questione: l’esame orale sarà in presenza o da remoto? Alla luce della situazione epidemiologica del nostro paese questa domanda non ha una risposta certa.

Secondo le recenti dichiarazioni del premierr Giuseppe Conte è possibile che agli studenti verrà richiesto di partecipare “fisicamente” alla prova orale. Questa però non è una certezza e potrebbe anche essere una scelta lasciata direttamente agli studenti. Non è insomma da escludere a priori che, su richiesta, gli studenti decidano di sostenere l’esame orale di Maturità 2020 da remoto. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte del MIUR.

Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista al ministro Lucia Azzolina sulla Maturità 2020. Ecco tutto quello che ha raccontato sul prossimo esame di stato!