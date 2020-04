Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik e i fan parlano della ex Perrie Edwards

Perrie Edwards delle Little Mix è diventata suo malgrado un trend topic su Twitter. I fan, probabilmente in parte preoccupati per lei hanno lanciato il TT dopo che è stata annunciata la presunta gravidanza di Gigi Hadid fidanzata con Zayn Malik.

Suo malgrado perché sono stati i fan a tirarla in ballo in diversi post. Alcuni di loro sono preoccupati per come l’artista potrebbe reagire alla notizia, altri chiedono di lasciarla in pace considerando che ormai è felicemente fidanzata con un’altra persona e questo potrebbe essere sicuramente destabilizzante per loro.

Ecco alcuni tweet dei fan

perrie edwards si è rifatta una vita con un uomo che la ama e la rispetta e ancora la mettete in mezzo alla relazione tra zayn e gigi come se a lei fregasse qualcosa? — 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎 (@clavryfray) April 29, 2020

invece di mettere in mezzo Perrie in situazioni che non la riguardano (visto che finalmente è felice), soffermiamoci sulla sua assurda bellezza #Perrie pic.twitter.com/SlkFG2tCyG — gre (@grebordeaux) April 29, 2020

okay, zayn e gigi e il creaturo in arrivo, ma ci ricordiamo di zayn e perrie, la zerrie, la coppia che univa little mix e one direction?? scusatemi, ma che bellissimi tempi quelli pic.twitter.com/kOdIF6SEmp — ɴᴇᴡꜱ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ (@xvperrieres) April 29, 2020

2020 e la gente chiede un minuto di silenzio per perrie, donna realizzata di talento membro della girlband più grande del mondo in una relazione stabile e felice, perché il suo ex fidanzato aspetta un bambino dalla sua attuale compagna.

fa già ridere così — Fede▽🍬 (@jenlisaswasabi) April 28, 2020

La storia tra Zayn Malik e Perrie Edwards

La cantante delle LM e Zayn sono stati legati per diversi anni agli albori della loro carriera e quando il cantante aveva da poco iniziato con gli One Direction. C’era stata anche una proposta di matrimonio poi disattesa. I due avevano rotto il fidanzamento e Zayn era corso tra le braccia della modella con grande disappunto della cantante che gli ha dedicato il brano Shout Out To My Ex. Nonostante ci fosse molto rancore per la fine della relazione adesso Perrie con il giocatore del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain.