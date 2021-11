IMAX Enhanced su Disney+ con i titoli Marvel Cinematic Universe

Per la prima volta in assoluto, i fan saranno in grado di guardare in streaming a casa alcuni dei loro titoli Marvel preferiti nel Formato Espanso IMAX, grazie a IMAX Enhanced su Disney+, che verrà lanciato il 12 novembre come parte della celebrazione mondiale del Disney+ Day.

Con IMAX Enhanced gli abbonati avranno diritto ai seguenti bonus:

Gli abbonati otterranno un’immagine più estesa con il Formato Espanso IMAX su 13 titoli Marvel. Tutto quello che devono fare è premere play;

Il Formato Espanso IMAX è 1:90:1, che offre fino al 26% in più di immagine per alcune sequenze selezionate: questo significa che è visibile più azione sullo schermo, proprio come concepito dai registi;

In futuro, la collaborazione offrirà a Disney+ una tecnologia audio e video ancora più avanzata, compreso il suono avvolgente firmato IMAX da DTS.

I 13 titoli disponibili al lancio includono il film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che debutterà sulla piattaforma il 12 novembre, oltre ad alcuni dei film preferiti dai fan del MCU come Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow.

Le parole di Michael Paull, President of Disney+ and ESPN+:

Disney, Marvel Studios e IMAX hanno collaborato per anni per portare i film più popolari del mondo sul grande schermo e venerdì inizieremo a portare la tecnologia IMAX anche agli abbonati con la visione IMAX Enhanced all’interno dell’app Disney+. Siamo entusiasti di creare valore aggiunto per i fan e il pubblico Marvel su Disney+ e non vediamo l’ora di offrire ancora più funzionalità IMAX Enhanced in futuro.