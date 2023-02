Ant-Man and the Wasp: Quantumania – intervista a Jonathan Majors

In occasione dell’uscita al cinema di Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbiamo avuto il piacere di intervistare Jonathan Majors aka Kang il Conquistatore, il nuovo temibile villain della Fase 5.

Intervista a Jonathan Majors

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film che inaugura ufficialmente la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, abbiamo avuto modo di incontrare Kang il Conquistatore.

Interpretato da Jonathan Majors, questo personaggio ancora estremamente misterioso, sarà la minaccia che i nuovi Avengers dovranno affrontare per garantire l’equilibrio del Multiverso.

Proprio di Multiverso abbiamo riflettuto insieme a Jonathan il quale ci ha raccontato come lui veda questo espediente narrativo come una metafora del nostro mondo e degli esseri umani, in cui molto spesso coesistono tanti aspetti. Molto spesso conflittuali tra loro.

Abbiamo parlato anche del tempo, grande nemico e alleato di Kang, e del futuro dello stesso Multiverso: una domanda che si sono fatti in molti, soprattutto a seguito della Fase 4 che ha faticato a spiccare il volo rispetto anche alle saghe precedenti.

Di che cosa parla il film

Nel film, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Il film è interpretato da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang. Peyton Reed torna alla regia, mentre Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.