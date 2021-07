Black Widow in streaming su Disney+: l’ira di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson è molto arrabbiata con la Disney in quanto il colosso dell’intrattenimento ha fatto uscire il film con lei protagonista, l’osannato Black Widow, sia al cinema che in streaming sulla piattaforma Disney+. L’attrice, interprete di Natasha Romanoff, ha dunque fatto causa alla casa di Topolino. Secondo le ragioni di Johansson la decisione di trasmettere il film in streaming su Disney+ e allo stesso tempo di distribuirlo nelle sale ha violato il suo contratto e potrebbe costarle decine di milioni di dollari. Gli avvocati dell’attrice 36enne hanno affermato tramite alcune dichiarazioni rilasciate a TV Line: “La Disney ha intenzionalmente indotto la Marvel a violare l’accordo, senza giustificazione, al fine di impedire alla signora Johansson di realizzare il pieno beneficio del suo accordo con la Marvel”.

BLACK WIDOW IN STREAMING: LA DISNEY SI DIFENDE

Lo scorso 29 luglio la Disney ha dichiarato al New York Times ha lasciato comprendere che la causa intentata da Scarlett Johansson sia immotivata e l’ha definita “triste e angosciante nel suo insensibile disprezzo per gli orribili e prolungati effetti globali della pandemia di Covid-19 … La Disney ha pienamente rispettato il contratto della signora Johansson e, inoltre, l’uscita di Black Widow su Disney+ con Premier Access ha notevolmente migliorato la sua capacità di guadagnare un compenso aggiuntivo oltre ai 20 milioni di dollari che ha ricevuto fino ad oggi”.

IL COVID-19 LA CAUSA DI TUTTO

Black Widow, con Scarlett Johannson nei panni della supereroina Marvel, doveva originariamente uscire nei cinema nel maggio 2020, ma è stato rinviato numerose volte a causa della pandemia globale di Covid-19, che ha chiuso i cinema di tutto il mondo. A marzo, la Disney ha annunciato che Black Widow avrebbe debuttato nei cinema il 9 luglio, ma sarebbe stato anche disponibile per lo streaming lo stesso giorno su Disney+ per una tariffa di “Premier Access” di trenta dollari, dopo altre uscite Disney come Mulan e Raya e l’ultimo drago.

