Marvel x Pandora: la nuova collezione ispirata agli Avengers

Pandora collabora con Marvel Cinematic Universe di Disney per lanciare a febbraio 2022 nuovi gioielli ispirati agli iconici eroi Avengers. Una collezione pensata per tutti coloro che credono nella loro forza e unicità, ma sopratutto nella loro passione per la Marvel.







La collezione Marvel x Pandora è infatti ispirata ai personaggi iconici dell’Universo Marvel che ci insegnano ogni giorno che i veri eroi usano i loro poteri per fare la differenza. La collezione comprende un charm per ogni Avenger con un design dettagliato capace di rappresentare sia la loro personalità che i loro valori.

Pandora ha lavorato insieme agli artisti Marvel per catturare i valori di ogni super eroe. Grazie all’artigianalità nell’uso di metalli e smalti è riuscita a riprodurre fedelmente i dettagli che caratterizzano gli Avengers. Su ogni charm è incisa una frase simbolo del personaggio e che ne racchiude la forza.

Queste le parole di Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora:

Siamo stati affascinati dall’eroismo, forza ma anche fragilità degli Avengers. Questi supereroi incoraggiano ognuno di noi ad usare la nostra voce e i nostri “poteri”, senza nascondere le nostre debolezze, per creare il mondo che davvero vogliamo. La celebrazione di ciò a cui crediamo e dare voce a quello che amiamo sono gli elementi che connettono l’universo Marvel a quello Pandora.

Insomma, il regalo perfetto da fare (o da farsi) per celebrare un’occasione speciale o, più semplicemente, per ricordarci quanto siamo speciali ogni singolo giorno. Proprio come tutti gli eroi Marvel.

Tra i personaggi presenti nella collezione ci sono ovviamente Iron Man, Black Widow e Hulk, ma non mancano gli accessori caratteristici degli Avengers come ad esempio l’iconico scudo di Captain America.

Tutti i charm possono essere indossati oppure utilizzati come portachiavi, per un tocco ancor più originale.