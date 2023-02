Guardiani della Galassia vol.3: il nuovo trailer, la data d’uscita e il cast del film Marvel

Il Super Bowl è finalmente arrivato e con esso tantissimi nuovi trailer. Ecco il nuovo trailer di Guardiani della Galassia vol.3, ultimo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe diretto ancora una volta da James Gunn, in arrivo il 3 maggio nelle sale italiane.

Check out the brand-new poster for Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Vol. 3, written and directed by @JamesGunn. Only in theaters May 5. #GotGVol3 pic.twitter.com/SjYcTi06sQ

— Marvel Studios (@MarvelStudios) February 12, 2023