Doctor Strange nel Multiverso della Follia – Primo trailer e poster

Sam Raimi è pronto a tornare nel mondo Marvel con il nuovo film Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il regista che ha creato l’iconica prima trilogia di Spider-Man con Toby Maguire è il regista della seconda pellicola dedicata allo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch che arriverà il 4 maggio nelle sale italiane.

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e dell’ultimo film di Spider-Man è un’emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Il trailer è stato presentato come seconda scena post credit di Spider-Man – No Way Home, al cinema dal 15 Dicembre, e finalmente è stato reso disponibile a tutti. Nel film, infatti, vedremo le conseguenze che l’incantesimo venuto male che ha lanciato Dottor Stranger per aiutare Peter Parker, soprattutto per quanto riguarda l’apertura del Multiverso.

La pellicola, infatti, è consequenziale all’ultimo film della trilogia di Spider-Man e recentemente ci sono state diverse settimane di reshot di alcune scene; a confermarlo è stato proprio Cumberbatch durante il press tour che ha appena concluso. In molti sospettano che che queste nuove scene possano contenere un po’ di fan service, dato dal successo di quello che abbiamo visto in No Way Home.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.