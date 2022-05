Disneyland Paris: il Marvel Avengers Campus aprirà il 20 luglio

Gli Avengers stanno per arrivare a Disneyland Paris con l’attesissimo Marvel Avengers Campus che verrà ufficialmente inaugurato il 20 luglio.

Come vi avevamo infatti già raccontato, Disneyland Paris sta vivendo un periodo di profonda trasformazione che coincide con il 30esimo compleanno del parco. Tra queste c’è anche l’inaugurazione del nuovo parco tematico dedicato agli Avengers: una struttura ultra tecnologica realizzata nei pressi del New York New York Hotel, già ritematizzato a tema Marvel qualche anno fa.

Pensato per far vivere un’esperienza immersiva in compagnia di tutti i Supereroi preferiti, il campus offrirà l’occasione di incontrare Spider-Man, Iron Man o Captain Marvel nel nuovo, incredibile edificio dedicato: il Training Center. Per la prima volta in un Parco Disney, una sequenza video dinamica “freeze- frame”, creata da Disney PhotoPassTM con 27 camere disposte intorno all’azione, immortalerà questi incontri con Captain Marvel o Iron Man trasformandoli in ricordi indimenticabili. Questi incontri speciali saranno prenotabili direttamente dall’app ufficiale di Disneyland Paris.

Ma non è finta qui. Tante le novità dedicate ai fan Marvel che regaleranno ai visitare un’esperienza incredibile e all’insegna della tecnologica di Tony Stark: tra intelligenze artificiali e voli nello spazio, oltre che un’intera attrazione dedicata a Spider-Man.