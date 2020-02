Martina canta un nuovo inedito ad Amici 19 (audio e testo)

Durante la puntata di Amici 19 andata in onda oggi su Canale 5, dopo Se ti Va, la cantante torinese Martina Beltrami presenta un nuovo brano inedito scritto da lei per provare a far conoscere la sua identità artistica ai tre professori di canto della scuola. In particolare si rivolge a Rudy Zerbi che le ha suggerito di trovare se stessa e di esprimerla nella sua musica.

Martina – Esame per l’eliminazione – 1 febbraio Queste le esibizioni di Martina per restare in corsa per il Serale

Testo

Cara me

è da tempo che non ci sentiamo

lì con me

poi così male non lo è mai stato

guardami dimmi mentre se mentre tu urli

io parlo piano

Cara me

ora ti odio più tardi forse

ti amo

spogliati delle paure che condividiamo

reggimi tienimi la mano

se rimango indietro

prestami un po’ di coraggio in più

per fare il salto

cara me

anima fragile a cui devo tanto

Le abitudini sbagliate

che ho buttato al vento

ipocondria che non mi lascia

quando fermo il tempo

e il bacio sulla guancia

di mia madre e mio papà

non me ne accorgo

ed è passato già un altro inverno martina

Riflesso in questo specchio

cara me

ora mi vedo

ho lasciato perdere quelle cose in cui

non credo più

in cui non credo più martina

Cara me

è da tempo che non ci sentiamo

sai che c’è

fuori diluvia e oggi

amiamo