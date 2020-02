Nel corso della puntata speciale di Amici 19 trasmessa da Canale 5 lo scorso 1 febbraio, abbiamo asssitito ad un siparietto davvero divertente!

Maria de Filippi ha infatti invitato tutti gli studenti più “legnosi” ad esibirsi con uno scatenato balletto per dimostrare di potersi sciogliere e divertire un po’, al di là della gara e della tensione. L’invito è stato accolto da tutti gli allievi (particolarmente da Nyv, Francesco, Jacopo e Stefano) che si sono alzati dal banco e hanno raggiunto il centro dello studio.

In breve tempo, la scuola di Amici 19 si è trasformata in una sorta di grande discoteca! Sul palco infatti tutti gli alunni hanno raggiunto Marcello e Maria per ballare insieme. Già, avete capito bene! Anche Maria de Filippi, invitata da Alessandra Celentano, si è scatenata sulle note di Can’t stop the feeling di Justin Timberlake!

Il momento è servito senza ombra di dubbio a tagliare un po’ la papabile tensione in studio, legata alle nuove sfide ed esami per l’accesso al serale di Amici 19. Subito dopo, infatti, Valentin si è ritrovato di fronte ad un team speciale di giudici che l’hanno esaminato decidendo di farlo accedere al serale.

Ecco il video dell’esibizione di gruppo di Amici 19 sulle note di Can’t stop the Feeling

Amici: Maria de Filippi balla Can’t stop the feeling (VIDEO) Nel corso della puntata di Amici 19 di sabato 1 febbraio abbiamo assistito all’esibizione di ballo di Maria de Filippi sulle note di Can’t stop the feeling!

Dopo l’entrata al serale di Nyv della scorsa settimana e quella di Valentin di quest’oggi, dunque, mancano soltanto 8 maglie da assegnare. Sappiamo infatti che all’ultima fase di Amici 19 parteciperanno un totale di 10 studenti. In base agli ultimi rumors, inoltre, sembrerebbe che il serale sia più vicino che mai: si dice infatti che il serale possa iniziare già a marzo!