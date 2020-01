Amici 19: le anticipazioni della puntata del 1 febbraio

Ecco le anticipazioni su quello che succederà durante la puntata di Amici 19 che andrà in onda sabato prossimo, 1 febbraio. Ci sono subito due esami da fare per ottenere la maglia del serale per chi ha preso i voti più alti nella scorsa puntata.

Il primo è Valentin che lo supera a pieni voti quindi è il secondo allievo ad ottenere la maglia verde dopo quella di Nyv la scorsa settimana. Poi tocca a Federico ma viene bloccato subito al primo step. Subito dopo c’è l’esame di sbarramento di Martina che lo passa e rimane nella scuola. Si dà il via alla sfida a squadre:

Devil Angelo verso Francesca e vince lui

Valentin vs Talisa e vince lui

Giulia vs Jacopo che canta il suo inedito e vince lui

Nicolaj vs Talisa per la sfida TIM e vince lui

Vince di nuovo la squadra di Giulia per 3-1 e proprio lei è la prossima a concorrere per vincere la maglia verde visto che ha preso il voto più altro tra i cantanti esibitisi, nonostante la sfida persa con Jacopo, e la prende. Poi tocca a Nicolaj che inaspettatamente riesce a prendere la maglia, così ora rimangono solo sei maglie disponibili.

In seguito ci sono gli esami di sbarramento per chi non si è esibito e fa parte della squadra perdente. Gaia che per l’occasione canta il nuovo inedito Coco Chanel e lo supera, Stefano e lo supera ma grazie ai professori di ballo che sono stati tre sì mentre quelli di canto tutti no. Martina e lo supera ma prende il no da due professori senza che venga specificato chi siano, mentre Javier è infortunato e non può esibirsi.