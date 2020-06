Martina Beltrami: guarda il video ufficiale di Luci Accese

È disponibile online su Youtube il video ufficiale di Luci accese, il singolo d’esordio della cantautrice torinese e concorrente di Amici 19 Martina Beltrami.

Scritto dalla stessa Martina, con la produzione di Emiliano Bassi, Luci accese è un’intensa ed emozionante ballata, dal ritmo crescente e incalzante. Il brano racconta le emozioni e i sentimenti della prima storia d’amore molto importante che l’autrice ha vissuto con una ragazza. Solitudine, rabbia e delusione ma anche la luce accesa della speranza di poter superare il dolore di questo momento.

”Luci Accese nasce dall’esigenza personale di dover esprimere un’emozione molto forte. Da poco era finita la relazione con la persona che più pensavo di amare sulla Terra. Il mio primo legame davvero stabile. Ero molto piccola, fu come se mi fosse venuta a mancare la terra sotto ai piedi. Ero stata abbandonata – spiega Martina Beltrami – Luci Accese è l’esatto momento nel quale la mia relazione arriva ad una conclusione, ma nonostante questo capisco che il mio amore è così grande che una parte di me sarà sempre un porto sicuro per lei. Nonostante tutto, io ci sarò sempre. Ho anche provato, e provo ancora, tanta rabbia, perché per questa persona che mi aveva fatta sentire da subito così importante, sono diventata di colpo, un’estranea. Riascoltandola ora, due anni dopo la scrittura, provo ancora le stesse sensazioni. Rabbia, amore e un senso di speranza: una luce accesa”.

Intanto i suoi fan aumentano sensibilmente, riconoscendo che Martina Beltrami ha capacità artistiche ed umane uniche che la portano ad avere un legame molto empatico con chi la segue. Martina è vera, esprime le sue emozioni attraverso la musica che scrive e i suoi fan ritrovano la propria vita in ogni nota, in ogni testo. Il suo primo atteso album è in lavorazione e uscirà entro la fine del 2020.