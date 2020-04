Demi Lovato crea un account fake contro Selena Gomez?

Demi Lovato è finita alla ribalta nelle ultime ore e non per motivi molto positivi. Twitter sta impazzendo perché pare che il profilo privato della cantante di I’m Ready sia stata leakkato e quello che hanno trovato non è molto positivo.

L’account, che si chiama @traumaqueen4eva che apparterrebbe proprio alla cantante sembra contenere dei post di shade nei confronti di Selena Gomez. Su Twitter sono, infatti, apparsi diversi screenshot dei post che la cantante di I Love Me avrebbe pubblicato prendendosi gioco della collega e sua ex amica.





Non è confermato che il profilo sia proprio di Demi ma, alcune coincidenze farebbero pensare che sia proprio suo. Il profilo in questione è, infatti seguito da alcune celebrità molto vicine all’ex stellina Disney tra cui la drag queen Brooke Lynn Hytes, l’attrice Megan Mullally e anche i suoi fedeli collaboratori Angelo Kritikos e Cesar De Leon. Insomma, come coincidenza sembra essere un po’ strana.





Ecco i post di Demi Lovato contro Selena Gomez

L’account, ancora presente su Instagram, è privato ma questo non ha impedito agli hacker di esporre la cantante. Come potrete vedere ci sono diversi post proprio contro l’ex Alex Russo de I Maghi di Waverly.



I Selenators si sono immediatamente scagliati contro Demi lanciando l’hashtag #DemiLovatoIsOverParty come di consueto in questi casi.











Solo qualche giorno fa, la cantante aveva parlato della fine della sua amicizia on Sel e con i Jonas Brothers e le sue parole non erano andate molto a genio ad alcuni fan.

Cosa ne pensate della situazione tra Demi Lovato e Selena Gomez?