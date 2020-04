DanielCosmicIsOverParty: ecco cosa è successo

Daniel Cosmic (qui trovate la nostra video intervista) è finito nel vortice di un’accesa polemica esplosa nelle ultime ore su Twitter. #DanielCosmicIsOverParty è il titolo della discussione che ha preso piede sul famoso social network. Ecco cosa sta succedendo.

Il cantante di Gonna, si è collegato mediante video chiamata su Instagram con una sua fan. Un gesto molto carino che stanno facendo anche altri artisti in questo periodo molto difficile, per regalare al loro pubblico qualche momento di leggerezza.

Peccato, però, che Daniel si sia lasciato andare a delle esternazioni molto poco carine alla vista della ragazza in collegamento con lui, oltre che a qualche risata decisamente fuori luogo.

Noi abbiamo scelto di non pubblicare il video della diretta per non mancare di rispetto alla fan coinvolta nella vicenda. Ma possiamo dirvi che il comportamento di Daniel ha lasciato di stucco le persone che hanno assistito alla conversazione.

“Povera piccola umiliata da un idiota solo perché non abbastanza bella per i suoi standard, scherziamo?”. Questo è solo uno dei tanti commenti che si può leggere su Twitter nella discussione #DanielCosmicIsOverParty.

La questione non è passata inosservata alla nostra Martina Beltrami, proprio come Daniel Cosmic ex concorrente di Amici. La ragazza ha scritto su Instagram Story queste parole: “Sei di uno schifo inammissibile. Credevo che il body shaming fosse una questione superata, ma a quanto per le battutine sul fisico vanno ancora molto di moda e ad alcuni di voi fanno anche ridere“.

Successivamente, il giovane artista si è scusato pubblicamente scrivendo: “Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un c*******”. Mi scuso con tutti”.

Da parte nostra, non possiamo che essere in disaccordo con Daniel per le sue battute sulla ragazza, ma vogliamo credere alla sincerità delle sue scuse.