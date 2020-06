Luci Accese di Martina Beltrami: audio e testo del brano

Esce oggi, venerdì 12 giugno, in digitale Luci accese, il singolo d’esordio della cantautrice torinese e concorrente di Amici 19 Martina Beltrami.

Scritto dalla stessa Martina, con la produzione di Emiliano Bassi, Luci accese è un’intensa ed emozionante ballata, dal ritmo crescente e incalzante, che racconta le emozioni e i sentimenti della prima storia d’amore molto importante, che l’autrice ha vissuto con una ragazza: solitudine, rabbia e delusione; ma anche la luce accesa della speranza di poter superare il dolore di questa delusione.

La cantante spiega: “Luci Accese è l’esatto momento nel quale la mia relazione arriva ad una conclusione, ma nonostante questo capisco che il mio amore è così grande che una parte di me sarà sempre un porto sicuro per lei“.

Audio

Testo

Dimmi se hai tempo da perdere

mal che vada lo perdo con te

che ho cercato di nascondere

quello che non mi è venuto bene

dimmi se c’è un posto

per ricominciare ad odiarci insieme

che sia l’inferno tra le fiamme

se in mezzo al fuoco mi vuoi ancora bene

tu in grado di bruciare anche la cenere

e di annientare queste mie difese

tu che sai brillare nelle tenebre

Ma il buio fa paura

ed io ho le luci accese

dimmi se e ora guardo giù

chi ci sarà quando sto per cadere

se ripenserai quel che non siamo più

forse a quello che avresti voluto avere

mi riconoscerai sembro fuori di me

Ma se il buio ti farà paura

avrò le luci accese

se mi vedrai, se ti dirò

abbiamo entrambe perso tempo

mi riconoscerai mi riconoscerò

dentro una frase che non ha contesto

dimmi se e ora guardo giù

Chi ci sarà quando sto per cadere

se ripenserai quel che non siamo più

forse a quello che avresti voluto avere

mi riconoscerai sembro fuori di me

ma se il buio ti farà paura

avrò le luci accese

accese per te

se il buio mi farà paura

e avrò le luci accese

accese per me