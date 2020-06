Martina Beltrami: in uscita il 12 giugno il singolo Luci Accese

Uscirà venerdì 12 giugno in digitale Luci accese, il singolo d’esordio della cantautrice torinese e concorrente di Amici 19 Martina Beltrami. Il brano è disponibile da oggi in pre-save e pre-oder a questo link.

Scritto dalla stessa Martina, con la produzione di Emiliano Bassi, Luci accese è un’intensa ed emozionante ballata, dal ritmo crescente e incalzante, che racconta le emozioni e i sentimenti della prima storia d’amore molto importante, che l’autrice ha vissuto con una ragazza: solitudine, rabbia e delusione; ma anche la luce accesa della speranza di poter superare il dolore di questa delusione.

La cantante spiega: “Luci Accese è l’esatto momento nel quale la mia relazione arriva ad una conclusione, ma nonostante questo capisco che il mio amore è così grande che una parte di me sarà sempre un porto sicuro per lei“.

Martina Beltrami, biografia della cantante che ha partecipato ad Amici

Martina inizia ad appassionarsi alla musica all’età di 10 anni, grazie allo studio del flauto traverso. A 16 anni scrive le sue prime canzoni e, appena maggiorenne, partecipa all’edizione 2020 del celebre talent show “Amici di Maria de Filippi”. Il suo percorso nella scuola e le sue performance la portano fino alla fase serale del programma, dove esegue un emozionante duetto con J-Ax.

I suoi fan aumentano sensibilmente, riconoscendo in Martina capacità artistiche ed umane uniche che la portano ad avere un legame molto empatico con chi la segue. Martina è vera, esprime le sue emozioni attraverso la musica che scrive e i suoi fan ritrovano la propria vita in ogni nota, in ogni testo. Il suo primo atteso album è in lavorazione e uscirà entro la fine del 2020.

Non perderti la nostra intervista a Martina Beltrami in cui ci parla dell’esperienza ad Amici e svela tante curiosità che la riguardano: