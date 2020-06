Martina Beltrami: ad agosto uscirà il suo nuovo singolo

Martina Beltrami ha scambiato oggi pomeriggio due chiacchiere con Tim Music e l’intervista è stata trasmessa in diretta Instagram. Alla fine della conversazione, la cantante ha rivelato che nel mese di agosto verrà rilasciato il suo nuovo singolo.

Si tratta di una bellissima notizia per tutti i suoi fan con cui Martina sta sviluppando un rapporto molto particolare, quasi di amicizia. La Beltrami, infatti, in questi ultimi mesi si è fatta conoscere mettendo in luce, finalmente, tutti i suoi aspetti migliori.

Primo tra tutti, quello di saper ascoltare e di capire chi c’è dall’altra parte (anche se separato da lei da uno schermo) e magari attraverso le parole di una lettera. Questo perché la cantante è solita leggere tutto quello che i suoi sostenitori le scrivono, racconti e storie anche molto personali.

Poi c’è la sua capacità di trasformare le emozioni, suscitate dall’analisi delle sue stesse vicissitudini e dalla lettura di quei racconti, in musica e poesia. Proprio il materiale scritto dai fan potrebbe essere la base per il nuovo brano. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo!

“C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce”, scrive Martina Beltrami su Twitter con un messaggio che potrebbe includere alcune delle parole del nuovo inedito.

“Amare non è per tutti. Ho scritto una cosa stanotte leggendovi ieri ed ora è vostra. Alcune cose che ho letto ieri notte, alcuni vostri racconti, mi hanno lasciata senza parole. Raccontatevi sempre“, scriveva qualche giorno fa dopo aver letto i messaggi delle fan.

C’é una crepa in ogni cosa. Ed é da lì che entra la luce.

Oggi, 18.30, diretta Instagram con TimMusic pic.twitter.com/tXMLHOy2gl — Martina Beltrami (@Martina__B_) June 30, 2020