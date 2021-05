Ludovico Tersigni sarà il nuovo presentatore di X Factor?

Ludovico Tersigni sta per iniziare una nuova carriera da presentatore televisivo?! Secondo il sito di gossip tv Dagopsia, infatti, l’attore di SKAM Italia e Summertime potrebbe diventare il nuovo conduttore di X Factor. Se la notizia vi lascia un po’ perplessi, non vi preoccupate, non siete gli unici, ma andiamo con ordine.

Come molti di voi già sapranno, Alessandro Cattelan ha detto addio al talent show di Sky dopo 10 anni di conduzione e la rete, insieme alla casa di produzione Fremantle, ha subito iniziato la ricerca per un sostituto; l’impresa di rimpiazzare lo storico padrone di casa di X Factor pare non sia semplice e quello di Tersigni è il primo nome ad essere spuntato in mesi di provini.

Ludovico Tersigni presenterà X Factor?

Da quello che riporta l’articolo di Dagospia pare che l’audizione di Ludovico Tersigni sia piaciuta moltissimo ai vertici SKY, tanto che potrebbero già avergli offerto la conduzione di X Factor. Secondo il pezzo l’attore “tra pochi giorni dovrebbe già iniziare gli incontri e le prove prima delle registrazioni”.

Nonostante molti puntassero su Daniela Collu, che aveva già preso il posto di Cattelan quando lui era risultato positivo al Covid 19 nell’edizione 2020, sappiamo che per Sky è già abituata a scegliere nuove leve da far crescere all’interno dei propri programmi; è già successo con Lodovica Comello (che alla prima stagione di IGT aveva esperienza solo come attrice e cantante) e tutto il cast di conduttori Masterchef, esperti dietro ai fornelli, ma non alla macchina da presa.

Per adesso ne Sky, ne Fremantle, ne Ludivico Tersigni hanno confermato o smentito la notizia; l’inizio delle riprese della fase di audizioni per il nuovo cast di X Factor è alle porte, quindi sicuramente potremo avere notizie più certe a breve.

X Factor 2021:

I punti interrogativi su X Factor 2021 sono ancora tantissimi. Oltre al presentatore, infatti, non è nemmeno ancora stata annunciata la giuria che guiderà i nuovi concorrenti. Nell’edizione 2020, vinta da Casa di Lego, abbiamo visto al tavolo i nuovo arrivati Emma e Hell Raton insieme agli storici Manuel Agnelli e Mika, ma non è ancora chiaro che questi nomi verranno confermati o se la produzione deciderà di rinnovare nuovamente.

Sicuramente il talent show, ormai da tempo, sta cercando di essere sempre più interessante per il pubblico GenZ e sicuramente la scelta di Ludovico Tersigni potrebbe essere un buon passo in quella direzione.