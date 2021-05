Ufficiale! Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor 2021!

Dopo le varie voci scatenate sul web, adesso possiamo dirvi ufficialmente che Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor 2021! Sky e Fremantle lo hanno appena confermato con un comunicato stampa.

Chi è Ludovico Tersigni:

Se siete lettori di GingerGeneration.it saprete molto bene chi è, ma per tutti gli altri, ecco una piccola introduzione al nuovo padrone di casa di X Factor: attore romano di 25 anni, Ludovico ha interpretato Giovanni Girau in Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series e tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per quattro stagioni.

Recitazione ma anche musica, di cui è grande appassionato: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome.

La sua carriera inizia quando, ancora bambino, a scuola si divideva tra musica e teatro. Nel 2014 ha interpretato il ruolo di Ludovico nel film di Diego Bianchi, in arte Zoro, Arance e Martello, presentato durante la 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A seguire, al cinema è stato nel 2016 nel cast di L’estate addosso, film scritto e diretto da Gabriele Muccino, e l’anno dopo protagonista di Slam – Tutto per una ragazza, film – diretto da Andrea Molaioli e presentato al Torino Film Festival – che gli è valso il Premio Biraghi, assegnato ai Nastri d’Argento a Taormina, ogni anno, a giovani rivelazioni del cinema italiano; ha recitato nel cortometraggio Aggrappati a me di Luca Arcidiacono.

Ludovico è tra i protagonisti delle prime due stagioni della serie Tutto può succedere diretta da Lucio Pellegrini e dal 2019 è tra i volti della serie Summertime, tornerà con la seconda stagione il 7 Giugno. Oltre a questo, dipinge ed è molto sportivo (pratica vela, surf, arrampicata e skate).

La nuova edizione di X Factor:

Il nome del nuovo conduttore è il primo tassello del mosaico di X Factor 2021 che va componendosi in queste settimane. Un’edizione che si pone fin dal primo giorno di lavoro un obiettivo: alzare lo sguardo. Rimettere al centro tutto ciò che negli ultimi mesi è stato messo a lato, mettersi al fianco di una generazione, la “Generazione Z”, a cui c’è bisogno non solo di ridare voce ma anche di restituire fiducia. E Ludovico Tersigni ne è uno dei volti più rappresentativi: al suo esordio assoluto nella conduzione televisiva, Ludovico vi approda come un giovane talento chiamato ad accompagnare altri talenti, spesso coetanei, sul palco di X Factor.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, afferma: «Nella scelta del nuovo conduttore di X Factor, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky: la ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova. Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d’incontro tra questi due elementi: un talento che racchiude in sé l’autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent’anni e la volontà – la sua, ma anche la nostra – di intraprendere una sfida su un nuovo territorio, con un nuovo racconto. Siamo felici di avere Ludovico con noi, e non vediamo l’ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor 2021, che ora sarà anche, e soprattutto, il suo palco».

Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle, dichiara: «Diamo il benvenuto a Ludovico nella famiglia di X Factor. Avrà il compito difficilissimo di sostituire Alessandro Cattelan, che per dieci anni è stato volto e identità del programma. Di lui mi hanno colpito tante cose, ma più di tutte la curiosità e la motivazione con cui ha deciso di intraprendere questo nuovo capitolo della propria carriera artistica, virando senza alcuna esitazione rispetto a un percorso già molto ben avviato. X Factor ha bisogno del suo entusiasmo, della sua passione, della sua energia e della sua voglia di rischiare. Sono sicuro che sarà una scossa salutare per il pubblico, ma anche per noi che facciamo il programma. E siamo felicissimi che abbia accettato questa sfida».