Aka7even: 3 concerti a gennaio 2022 (date, info e biglietti)

Quando Vivo Concerti ha annunciato la notizia dell’entrata di Aka7even nella sua scuderia, sapevamo che c’era qualcosa di grosso in pentola! L’artista campano, com’era ovvio, stava preparando il terreno per il suo primo tour che arriverà “presto” in giro per l’Italia!

Aka7Even: tutti i dettagli sui suoi tre concerti nel 2022

Una volta terminata la pandemia e vaccinata un’ampia fetta della popolazione, potremo finalmente tornare a goderci i concerti, anche indoors.

I primi ad aver annunciato date in giro per l’Italia sono stati proprio i talenti di Amici. Se nei giorni scorsi era stato Deddy ad aprire le danze, oggi è il turno di Aka.

Aka7even ha confermato non uno ma ben tre live per il prossimo gennaio. Ecco le date confermate fino ad oggi:

23 GENNAIO 2022 – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI⠀⠀⠀

26 GENNAIO 2022 – FABRIQUE – MILANO⠀⠀⠀

30 GENNAIO 2022 – ATLANTICO – ROMA⠀⠀⠀

Come acquistare i biglietti

Vi informiamo che i biglietti per i live di Aka7Even saranno disponibili dalle 16.00 di oggi a questo link e presso i rivenditori autorizzati dalle 11.00 di sabato 22 maggio.⠀⠀⠀

Aka, come saprete, sta per pubblicare il suo primo EP. Il disco uscirà il 21 maggio su tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Tutto quello che c’è da sapere sull’EP di Aka

“Aka 7Even”, composto da 12 tracce, interamente prodotte da cosmophonix production, rappresenta il perfetto mix di ecletticità, talento e freschezza e sintetizza perfettamente il concetto di “cantautore 3.0” dell’artista. Le tracce dell’album spaziano dall’urban d’oltreoceano a intense ed emozionanti ballad toccando il pop piu americano come mi manchi, sino a brani più Urban Latin come Loca. Ultima peculiarità del disco è la co-produzione, in vari brani, dello stesso aka 7Even un primo assaggio del potenziale di aka 7Even lo abbiamo potuto riscontrare con il suo percorso nello show televisivo e dai risultati discografici immediati dopo le sue esibizioni. “Mi manchi” il singolo presentato ad amici 2021 ha subito scalato tutte le classifiche digitali e si trova nella top 10 della single chart GfK alla 4° posizione. Il singolo e da 8 settimane in classifica GfK. Il singolo è stato immediatamente certificato oro. Al singolo attuale seguirà, prima della pubblicazione dell’album, un nuovo brano dal sapore estivo, ritmi latini, reggaeton, spensieratezza e classifiche! Aka 7Even ha 20 anni, produce, scrive ed interpreta i suoi brani oltre a suonare pianoforte, basso, chitarra e batteria!

Siamo davvero super curiosi di scoprire tutte le canzoni nella scaletta del primo tour di Aka. Non vediamo l’ora di poter cantare Mi Manchi a squarciagola e a ballare scatenati sulle note di Loca!⠀⠀⠀