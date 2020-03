Lodovica Comello ha partorito: è nato il piccolo Teo, ecco la prima foto!

Congratulazioni dal profondo del nostro cuore alla nosta adorata Lodovica Comello! Lo scorso 16 marzo, nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria nazionale, Lodo ci ha dato finalmente una splendida notizia! È infatti venuto alla luce Teo, il suo primo figlio! OMG!

Ecco la primissima foto del figlio di Lodovica Comello!

Il grande annuncio di Lodovica Comello è avvenuto, come sempre in questi casi, su Instagran. L’attrice e presentatrice friulana ha condiviso sui social la più classica delle foto: la manina del suo piccolo Teo!

Qui sotto potete vedere la foto, ripostata anche dal marito di Lodo, il regista argentino Tomas Goldschmidt!





Qualche giorno fa Lodovica Comello aveva lanciato online il suo primo podcast. Il programma, intitolato ironicamente L’Asciugona, era incentrato proprio sul racconto della sua gravidanza, in modo divertente e spensierato

Dell’annuncio della gravidanza di Lodo ve ne avevamo parlato qui su Ginger Generation. Lo scorso 31 ottobre, il giorno di Halloween, l’attrice indimenticabile interprete di Francesca in Violetta aveva confermato la buona novella con una serie di adorabili scatti inseme al marito.

Per il momento Lodo ha condiviso solo una foto del piccolo, senza aggiungere nessun altro dettaglio sul bimbo. Considerato il periodo molto difficile che il nostro paese sta vivendo ci auguriamo davvero che possa godere di ottima salute.

Ancora congratulazioni a Lodovica, siamo davvero troppo troppo felici per lei! Ci è scesa una lacrimuccia di commozione!

Nel frattempo, siamo impazienti di vedere Lodovica torrnare sul piccolo schermo. Il suo ultimo impegno in televisione, come ricorderete, è stata Italia’s got talent, dove per le ultime puntate è stata sostituita da Enrico Papi. Di recente, inoltre, abbiamo visto Lodo nel ruolo di Dafne Amoroso in Extravergine, una giornalista e blogger che alla soglia dei 30 anni è ancora vergine.