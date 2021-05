Go_A: video, testo e traduzione di SHUM| Esc 2021

Go_A sono stati scelti dall’Ucraina per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, gli artisti si presenteranno con il brano SHUM.



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di SHUM di Go_A

Go_A - SHUM - Ukraine 🇺🇦 - Official Music Video - Eurovision 2021

Testo

Vesnyanochko, vesnyanochko

De ty zymuvala?

U sadochku na klenochku

Sorochechku pryala

Tam u lisi, na uzlissi

Sova v vodu duye

Zaspivayu spivanochku

Nekhay vona chuye

Zapletysya, shume, barvinochkom

Ya tobi spivayu vesnyanochku

Siyu, siyu, siyu, siyu konopelechky

Siyu, siyu, siyu, siyu zelenesenʹki

Pryydy, pryydy, vesnyanochko

Ta y ne zabarysya

A my vyydem na yulytsyu

Budem lyubytysya

Vesnyanochko, panyanochko

Zahlyanʹ u vikontse

Zaspivaly spivanochku

Zasvitylo sontse

Numo, numo, zapletemo shuma

Zapletemo, hulyaty pidemo

Siyu, siyu, siyu, siyu konopelechky

Siyu, siyu, siyu, siyu zelenesenʹki

Zapletysya, shume, zapletysya

Barvinochkom, shume, zastelysya

Siyu, siyu, siyu, siyu konopelechky

Siyu, siyu, siyu, siyu zelenesenʹki

Traduzione

oh canzone primaverile, canzone primaverile

dove hai passato l’inverno?

nel giardino, seduto su un acero

hai fatto girare una maglia

là sul confine della foresta

un gufo sta soffiando nell’acqua

io canterò una canzone

ascoltiamola

shum, ti fai incroci con le pervinci

sto cantando la vesnyanka a te

seminando, seminando, seminando, seminando piante di canapa

seminando, seminando, seminando, seminando quelle verdi

vieni primavera, vieno

non aspettare

andremo fuori

per amarci a vicenda

oh primavera, nostra Miss

guarda nella nostra finestra

avevamo cantato la nostra canzone

e il sole splendeva

dai, dai, incrociamo lo Shum

incrociamo lo Shum, ballaci intorno

seminando, seminando, seminando, seminando piante di canapa

seminando, seminando, seminando, seminando quelle verdi

shum, fatti incrociare

shum, espanditi con le pervinci

seminando, seminando, seminando, seminando piante di canapa

seminando, seminando, seminando, seminando quelle verdi

dove hai passato l’inverno?

nel giardino, seduto su un acero

hai fatto girare una maglia

sul ciglio della foresta

un gufo sta soffiando nell’acqua

canterò una canzone

ascoltiamola

shum, fatti incrociare con le pervinci

sto cantando la canzone della primavera con te

seminando, seminando, seminando, seminando piante di canapa

seminando, seminando, seminando, seminando quelle verdi

oh vesnyanka, vesnyanka

dai, dai, abbiamo fatto un po’ di casino

fai un po’ di casino e sveglia la primavera

eminando, seminando, seminando, seminando piante di canapa

seminando, seminando, seminando, seminando quelle verdi