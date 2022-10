Louis Tomlinson torna in Italia con due date (info e prezzi dei biglietti)

Torna in Italia nel 2023 Louis Tomlinson con due date del suo Faith In The Future 2023 Tour. L’8 ottobre 2023 Louis sarà infatti al Pala Alpitur di Torino e il 9 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna.

Dove comprare e quanto costano i biglietti per le due date in Italia

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 19 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta, invece, dalle ore 10:00 di venerdì 21 ottobre su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.

8 OTTOBRE 2023 TORINO – PALA ALPITOUR – PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato: 30,00 € + diritto di prevendita

9 OTTOBRE 2023 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – PREZZI BIGLIETTI

Parterre in piedi: 40,00 € + diritto di prevendita

Primo settore numerato: 50,00 € + diritto di prevendita

Secondo settore numerato: 40,00 € + diritto di prevendita

Terzo settore numerato € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore numerato: € 30,00 + diritto di prevendita

Il tour mondiale di Louis Tomlinson

Louis ha recentemente terminato il suo World Tour che ha attraversato il Regno Unito, l’Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, l’America Latina. È poi arrivato anche in Asia e Australia, terminando il 3 settembre a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con uno show da record con 34 mila biglietti venduti.

Il nuovo album Faith in the future

A settembre l’artista britannico ha pubblicato il nuovo singolo Bigger Than Me, primo estratto dal suo secondo album in studio, Faith In The Future , in uscita l’11 novembre e già disponibile in pre-order.

L’album arriva a due anni di distanza da Walls, il debutto solista di Tomlinson che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Scritto dallo stesso Louis, Rob Harvey e Red Triangle e prodotto da Mike Crossey, Bigger Than Me è stato descritto dagli addetti ai lavori come un brano pop “entusiasmante, con un ritornello a tratti commuovente e impetuoso“.

Louis ha lavorato all’album con un obiettivo molto preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso. Ci sarete a una delle sue date in Italia?