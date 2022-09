Louis Tomlinson: il singolo Bigger Than Me è il primo estratto dal nuovo album

Da oggi è in radio e in digitale il nuovo singolo di Louis Tomlinson. Bigger Than Me è il primo estratto dal suo secondo album in studio.

Scritto dallo stesso Louis, Rob Harvey e Red Triangle e prodotto da Mike Crossey (The 1975 e Wolf Alice), è un brano che descrive un lato nascosto dell’artista che riguarda il suo rapporto con il pubblico:

È stato il mio primo momento di vero entusiasmo mentre lavoravo a questo disco, sembrava che stessimo creando qualcosa capace di onorare lo spettacolo dal vivo. Ho sempre cercato di essere una persona umile in questa vita, ma c’è un limite e una responsabilità che deriva dall’essere nella mia posizione. Ho capito, facendo quegli spettacoli dal vivo, cosa significano per i miei fan e come tutto ciò che faccio sia in realtà più grande di me. È quasi un raggiungimento della maggiore età, mettendo da parte le opinioni che posso avere di me stesso, per pensare a cosa potrebbe invece significare per le altre persone.

Ascolta qui Better than me

Testo

When someone told me I would change

I used to hide behind a smile

When someone told me I would change

I was afraid, I don’t know why

‘Cause as soon as the world outside realize

I didn’t read the signs

Walkin’ different lines

I know I took a left

Tryna make it right

All of these voices, all of these choices

I don’t hear them anymore

Hear them anymore

When somebody told me I would change

I usеd to hide behind a smile

Whеn somebody told me I would change

I was afraid, I don’t know why

‘Cause as soon as the world outside realize

And it’s bigger than me

It’s bigger than me

I’ve woken up from my sleep

It’s bigger than me

It’s bigger than me

So come on, call me a liar

Yeah, you’re so quick to judge

‘Cause yeah, I might have changed

But everybody does

All of those voices, all of those choices

I don’t hear them anymore

Hear them anymore

When somebody told me I would change

I used to hide behind a smile

When somebody told me I would change

I was afraid, I don’t know why

‘Cause as soon as the world outside realize

And it’s bigger than me

It’s bigger than me

I’ve woken up from my sleep

It’s bigger than me

It’s bigger than me

Do you ever ask why it’s all black and white

How do you sleep at night when you’re just like me

Ooh-ooh, ‘cause I feel alive

Now I realize that the world outside

It’s bigger than me

It’s bigger than me

I’ve woken up from my sleep

It’s bigger than me

It’s bigger than me

Traduzione

Quando qualcuno mi ha detto che sarei cambiato

Mi nascondevo dietro un sorriso

Quando qualcuno mi ha detto che sarei cambiato

Avevo paura, non so perché

Perché non appena il mondo esterno se ne renderà conto

Non ho letto i segni

Camminando su linee diverse

So di aver svoltato a sinistra

Sto cercando di farlo bene

Tutte queste voci, tutte queste scelte

Non li sento più

Ascoltali più

Quando qualcuno mi ha detto che sarei cambiato

Mi nascondevo dietro un sorriso

Quando qualcuno mi ha detto che sarei cambiato

Avevo paura, non so perché

Perché non appena il mondo esterno se ne renderà conto

Ed è più grande di me

È più grande di me

Mi sono svegliato dal mio sonno

È più grande di me

È più grande di me

Allora dai, chiamami bugiardo

Sì, sei così veloce a giudicare

Perché sì, potrei essere cambiato

Ma lo fanno tutti

Tutte quelle voci, tutte quelle scelte

Non li sento più

Ascoltali più

Quando qualcuno mi ha detto che sarei cambiato

Mi nascondevo dietro un sorriso

Quando qualcuno mi ha detto che sarei cambiato

Avevo paura, non so perché

Perché non appena il mondo esterno se ne renderà conto

Ed è più grande di me

È più grande di me

Mi sono svegliato dal mio sonno

È più grande di me

È più grande di me

Ti chiedi mai perché è tutto in bianco e nero

Come fai a dormire la notte quando sei proprio come me

Ooh-ooh, perché mi sento vivo

Ora mi rendo conto che il mondo esterno

È più grande di me

È più grande di me

Mi sono svegliato dal mio sonno

È più grande di me

È più grande di me

Quando esce il nuovo album di Louis Tomlinson

Per il nuovo album Faith In The Future, in uscita l’11 novembre, oltre a Crossey, Louis ha collaborato con nomi del calibro di Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft.

Louis ha lavorato all’album con un obiettivo molto preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso.

Potrebbe interessarti anche:

Cover e tracklist di Faith in The Future

I concerti di Louis in Italia nel 2022

Cosa ne pensate della nuova canzone di Louis Tomlinson?