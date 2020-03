Louis Tomlinson: le info per il rimborso dei biglietti del concerto al Fabrique

Louis Tomlinson, come saprete, ha purtroppo dovuto cancellare il suo concerto fissato al Farique di Milano dell’11marzo.

La misura, ed è ormai quasi scontato ribadirlo, è arrvata come un fulmine a ciel sereno per impedire il diffondersi del Coronavirus. Nelle scorse ore, infatti, un decreto ministeriale ha inatti imposto le seguenti misure:

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. […] Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Il concerto di Louis Tomlinson degli One Direction, ovviamente, è soltanto uno dei tantissimi live che sono stati cancellati. Le msiurre del governo, vi ricordiamo, rimarranno in viigore da qui fino al prossimo 3 aprile, con la speranza che la situazione si risolva in tempi brevi.

Come ottenere il rimborso dei bigletti per il concerto cancellato di Louis Tomlinson

Potrete riuchiedere Il rimborso dei biglietti al vostro rivenditore dal 13 marzo 2020 al 27 marzo 2020 (compreso). Se avete acquistato il biglietto presso un punto vendita fisico, ovviamente, vale lo stesso principio

Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti fatti fuori dai canali ufficiali (accettati: Ticketone – www.ticketone.it e Ticketmaster – www.ticketmaster.it).

Vi ricordiamo, inoltre, che Lois Tomlinson tornerà nel nostro paese molto presto! Questa estate il cantante britanico sarà in italia con ben tre concerti! Gli appuntamenti fissati sono il 29, 30 e 31 luglio rispettivamente al Carroponte di Sesto Sam Giovanni, a Palmanova (UD) e al Rock in Roma!

Cliccate qui per tutte le informazioni a riguardo e per acquistare prima degli altri gli ultimi biglietti rimasti disponibili!