Niall Horan: i prezzi dei biglietti del Nice to meet ya Tour 2020

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation. Niall Horan ha annunciato le date italiane del suo “Nice to meet ya tour 2020! l’artista inglese sarà infatti in Italia con due attesissimi concerti l’11 novembre 2020 all’Unipol Arena di Bologna ed il 12 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti per i concerti italiani sono disponibili in anteprima esclusiva a partire dalle ore 10.00 di giovedì 12 marzo per gli iscritti a My Live Nation su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 13 sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Ecco i prezzi dei biglietti dei concerti di Niall Horan!

Prezzi Unipol Arena Casalecchio di Reno

I Settore Platea Numerata 61 euro

I Settore Tribuna Est/Ovest numerata 61 euro

II Settore Platea Numerata 56,12 euro

II Settore Tribuna est/Ovest numerata 56,12 euro

III Settore Gradinata Frontale numerata 54,90 euro

III Settore 1 e 2 Anello Est/Ovest 54,90 euro

VIP PACK

hot Ticket 140,57

Il pacchetto include:

– Miglior biglietto numerato per vedere Niall Horan

– Un regalo esclusivo scelto da Niall esclusivo per i clienti VIP

– Stampa dei dettagli dello show in edizione limitata

.- Laminato ricordo del tour di Niall Horan

– Personale e punto di raccolta merchandise dedicato sul luogo dell’evento

Prezzi Forum di Assago

Parterre in piedi 54,90 euro

Tribuna Gold 61,00 euro

Tribuna A Numerata: 54,90

Anello B Numerato 48,80 euro

Anello C Numerato 43,92

Questi sono i prezzi per Milano (12/11/20)

Niall ha in parallelo annunciato anche l’uscita del suo nuovo disco, Heartbreak Weather , fissata per il 13 marzo via Capitol Records/Universal Music. L’album segue il successo del predecessore Flicker, pubblicato nel 2017. Il singolo attualmente in rotazione radiofonica è “No Judgement”, scritto dallo stesso Horan con Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr., John Ryan e Xplicit. A proposito del brano Niall ha raccontato: “quando siete con me, non do giudizi. Ci sono già abbastanza persone che giudicano continuamente, quindi non c’è bisogno di essere giudicati da me”.

A proposito di Heartbreak Weather, invece, l'artista ha dichiarato: