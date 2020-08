Louis Tomlinson torna a parlare della teoria che da tanti anni (è il caso di dirlo) lo sta tormentando. Stiamo parlando della ship dei Larries, la convinzione secondo cui la quale lui e Harry Styles siano in realtà una coppia.





L’occasione è arrivata con una nuova intervista esclusiva che Louis Tomlinson ha concesso al giornale The Guardian. L’intervistatore ha chiesto a Louis, fra le altre cose, la sua opinione sulla teoria Larry che ancora persiste nonostante siano passati anni dai One Direction.

Ecco cosa ne pensa ora Louis Tomlinson della teoria dei Larry!

Louis ha commentato, a metà fra il divertito e l’infastidito:

Voglio essere prudente perché non vorrei gettare ulteriore benzina sul fuoco. So che a livello “culturale” è una cosa interessante. Ma la verità è che mi sono un po’ stancato!

Purtroppo non è finita qui. Nell’intervista Louis ha anche spiegato come la teoria Larry abbia in qualche modo rovinato la sua amicizia con Harry. Senza contare la mancanza di rispetto nei confronti della sua compagna Eleanor Calder.

Ad un certo punto è diventato tutto strano, perché i fan continuavano a portare avanti questa teoria. La prima volta che è emersa stavo con Eleanor, e ho pensato fin da subito che fosse poco rispettoso nei confronti di quella che ora è la mia ragazza. […] La cosa ha creato questa atmosfera imbarazzante sul palco, quando eravamo insieme sembrava che i fan controllassero tutto quello che facevamo. Ha tolto tutte le vibrazioni positive. Penso che da entrambi i lati abbia reso tutto, ogni azione, inaccessibile.

Le Larry shippers, che puntualmente rispuntano su Twitter mandando i Larry in tendenza, sono tornate all’attacco lo scorso anno. Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, la nota serie Euphoria di HBO ha deciso di utilizzare la teoria Larry come sfondo di una scena molto piccante.

In una delle puntate, infatti, i produttori hanno inserito una fan fiction fumetto dei Larry che aveva fatto molto arrabbiare Louis Tomlinson. L’artista aveva infatti confermato di non essere stato contattato dagli autori di Euphoria e, di conseguenza, di non avere concesso la sua autorizzazione.

Nell’intervista a The Guardian, Harry ha così commentato la scena:

Anche qui, capisco le intenzioni culturali dietro la scelta. Ma penso…penso…senti non voglio mentire, mi ha fatto incaz*are. Mi ha infastidito che una grande azienda abbia supportato tutto questo.

Qui sotto potete recuperare un riassunto video di quanto dichiarato da Louis.