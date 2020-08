Vi ricordate vero quando Cardi B e Nicki Minaj litigarono ad un party esclusivo a New York? Come dimenticarre, d’altra parte, l’iconico lancio di scarpe che era seguito alla loro zuffa verbale? Ebbene, sembra che negli ultimi tempi le acque fra le due rapper si siano calmate. Perlomeno dal lato Cardi B.

Cardi B vuole fare pace con Nicki Minaj?

In una recente intervista concessa ad Apple Music, in occasione dell’uscita del singolo WAP, Cardi B ha avuto modo di parlare dell’attuale scena rap femminile. Negli Stati Uniti, da sempre, il rap è stato prerogativa maschile, con poche mirabili eccezioni del gentil sesso.

Ecco a proposito quello che Cardi B ha raccontato:

Quando ero più piccola, avrò avuto avevo sei, sette o otto anni, c’erano un sacco di donne rapper E poi c’è stato un momento in cui non c’era nemmeno una rapper. Dovevo riascoltare le canzoni dai primi anni 2000, riascoltarle e riascoltarle ancora perché per un po’ non ci sono state rapper femmine. E poi però è arrivata una rapper che ha dominato per un periodo molto lungo. E ha fatto cose molto buone, è ancora al top.

Cardi non ha fatto nessun riferimento preciso ad altre artiste, eppure sono in molti a pensare che la cantante stesse parlando proprio di Nicki Minaj. Quest’ultima infatti continua ad essere sulla cresta dell’onda, nonostante il suo ultimo disco Queen non sia stato un successo stratosferico.

Piuttosto, chi in questo periodo sta “spaccando” per davvero è la collega Megan Thee Stallion, che Cardi B ha voluto includere in WAP. Megan è stata una delle artiste più ascoltate di questa estate grazie alla hit Savage, in collaborazione con Beyoncé.

Chi lo sa che questo possibile segnale di distensione non possa portare Cardi B e Nicki Minaj a collaborare in futuro! Sarebbe epico!