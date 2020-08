Demon Slayer supera My Hero Academia: un successo impareggiabile

Nonostante siano passati diversi mesi dal finale del manga, Demon Slayer non smettere di ottenere primati. La serie risulta aver venduto otto volte di più rispetto a un franchise di tutto rispetto come My Hero Academia. Ricordiamo come entrambi i manga siano pubblicati su Weekly Shonen Jump. L’opera supereroistica di Kohei Horikoshi è ancora in corso di serializzazione sulla rivista giapponese in questione. Tornando al successo di Demon Slayer (manga di Koyoharu Gotoge) Oricon ha pubblicato i report del mese di luglio, in cui è stata resa nota la top 20 delle serie con più incassi. I dati hanno confermato il successo dell’opera di Gotoge.

DEMON SLAYER: QUANTO HA PRODOTTO IL FRANCHISE A LUGLIO?

Come leggiamo da Everyeye, nel mese di luglio Demon Slayer avrebbe venduto circa quattro/cinque milioni di copie in più, generando incassi pari a 5,5 miliardi di yen, equivalenti a 44 milioni di euro. Insomma, nonostante il termine delle pubblicazioni su Shonen Jump, il manga d’azione ambientato in epoca Taisho non avrebbe sofferto alcun declino. A breve, il manga potrebbe apprestarsi a raggiungere (se non a superare) le 100.000.000 di copie in circolazione. Nel corso dei prossimi mesi, in effetti, i numeri dovrebbero continuare a crescere, in quanto il franchise sarà ravvivato dall’uscita del film Demon Slayer – Infinity Train, sequel della prima stagione dell’anime. Specifichiamo come i dati forniti in questo articolo riguardino i guadagni portati dal marchio Demon Slayer e non dalle vendite del manga.

GLI ALTRI TITOLI IN CLASSIFICA

Il secondo posto della classifica se lo è guadagnato Koi wa Tsuzukuyo Dokomademo. Alla terza posizione troviamo, invece, un’altra serie di successo: Millionaire Detective. Spazio in classifica anche per altre opere che in Giappone sono oramai divenuti cult, quali: Vita da Slime, My Hero Academia e The Promised Neverland. Da menzionare anche Kaguya-sama: Love is War (che ha conquistato la posizione numero 11) e Spy X Family, quest’ultimo acquistato dalla casa editrice italiana Planet Manga.

Vi ricordiamo che il manga di Demon Slayer è pubblicato in Italia da Star Comics. Lo avete mai letto?