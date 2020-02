Il concerto di Louis Tomlinson a Milano è a rischio cancellazione?

Per quanto riguarda i concerti e gli eventi musicali, ad oggi, risulta che gli organizzatori non abbiano ricevuto l’ordinanza di cancellarli. I concerti in programma prossimamente rimangono quindi tutti confermati, salvo diverse predisposizioni. E questo a meno che non sia l’artista stesso a deciderne l’annullamento. Lo stesso discorso è valido per i firmacopie degli artisti.

Pe rimanere aggiornati è quindi necessari seguire i profili social ufficiali dell’artista in questione per eventuali novità e comunicazioni.

Ad esempio Elettra Lamborghini ha cancellato due dei sue Instore a Biella e a Genova e la comunicazione è arrivata dal suo profilo Instagram ufficiale.