Si sono conclusi da pochi minuti gli MTV EMA 2020, condotti dalle Little Mix.

L’evento, trasmesso in diretta ma “a distanza” a causa dell’emergenza Covid-19, è stato impreziosito anche quest’anno da molte, moltissime esibizioni di livello.

Tutte le esibizioni degli MTV EMA 2020: dai Why don’t we alle Little Mix

Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD e Zara Larsson, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae sono stati gli ospiti che si sono esibiti alla 27esima edizione degli “MTV EMAs 2020”.

Insieme ad altri grandi artisti del panorama musicale internazionale hanno preso parte ad una delle notti più importanti della musica a livello globale. Tra questi anche il produttore e DJ superstar David Guetta. Guetta ci ha regalato una esibizione spettacolare girata in Ungheria e la modella Barbara Palvin regalerà ai fan uno sguardo dietro le quinte.

Ma non è certo finita qui! Agli MTV EMA 2020, nel corso del pre-show esclusivo, si sono esibiti anche i nostri adorati Why don’t we! La band ha interpretato Fallin‘, il nuovo singolo di cui vi avevamo già parlato qui su Ginger Generation!

Qui sotto potete recuperare tutti i video delle performance live agli MTV EMA 2020!

Performance spettacolari e dove trovarle: David Guetta “Let’s Love” 🚀 #MTVEMA pic.twitter.com/8bUqRySAN9 — MTV Italia (@mtvitalia) November 8, 2020

Performance che non smetteremmo mai di guardare: Doja Cat ✨ #MTVEMA pic.twitter.com/q0qiMs36gc — MTV Italia (@mtvitalia) November 8, 2020

Io davvero non so più come dirvelo di iniziare a stannare Little Mix , cioè guardate quanto talento vi state perdendo #MTVEMA pic.twitter.com/HH5Vl7PtZa — g; ◡̈⁷▽ ᴮᴱ (@WASH0BI) November 8, 2020