Il Collegio 5: Marco Crivellini e Simone Bettin sono espulsi

Martedì 17 novembre in prima serata su Rai2 va in onda la quarta puntata de Il Collegio 5. Durante l’episodio avviene l’ormai inevitabile espulsione di Marco Crivellini e Simone Bettin.

Ad accoglierli a inizio puntata è il Preside che li chiama nel suo ufficio dopo essere tornato dal convegno che lo ha tenuto impegnato per una settimana. I due ragazzi avranno un’ultima possibilità per riscattarsi e dimostrare un sincero cambiamento.

Tuttavia, i due non riescono a tenere a bada il loro temperamento fermando la lezione speciale del professor Andrea Maggi tenuta nel giardino del Collegio.

Il Preside viene avvisato dell’ennesima malefatta da parte di Marco e Simone, così interviene durante la lezione di matematica per una comunicazione alla classe e ai due collegiali. Ecco le sue parole che determinano l’espulsione dei due alunni:

Nella storia del collegio abbiamo avuto molti casi difficili. Proprio quei casi sono stati, a volte, interessanti. Alcuni allievi sono stati fieri di aver avuto un diploma in mano, pronti ad affrontare la vita dopo il collegio. Io non ho mai avuto studenti come voi, non credo ci sia molto da aggiungere. Signor Crivellini e signor Bettin, siete espulsi dal collegio e dovete immediatamente lasciarlo.