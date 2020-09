Little Mix cantano Falling di Harry Styles: ecco il video della loro cover!

In occasione di una puntata molto speciale di BBC Radio 1, le Little Mix hanno avuto la possibilità di rendere omaggio a Harry Styles! Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Perrie Edwards hanno interpretato Falling, una ballad strappalacrime di cui trovate qui video, testo e traduzione.

Falling di Harry Styles è come saprete il terzo singolo che l’artista degli One Direction ha estratto dal suo secondo, straordinario disco Fine Line. La canzone è accompagnata da un video ufficiale a dir poco splendido che potete recuperare cliccando qui.

Le Little Mix, neanche a dirlo, hanno fatto un vero figurone. La loro interpretazione è stata a dir poco magistrale, ma d’altra parte non ce ne stupiamo! Le ragazze ci hanno sempre abituato a performance vocali incredibili e perfette, e quella a BBC Radio 1 non ha certo fatto eccezione.

Qui sotto potete vedere il video della cover di Falling di Harry Styles ad opera delle Little Mix!

Little Mix - Falling (Harry Styles cover) in the Live Lounge

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, le Little Mix hanno pubblicato proprio di recente Holiday, il loro nuovo singolo.

Le ragazze hanno interpretato il pezzo sempre a BBC Radio 1, nella stessa occasione. Per recuperare il video della loro esibizione potete cliccare qui sotto!

Little Mix - Holiday in the Live Lounge

Proprio pochissime ore fa le ragazze ci hanno finalmente dato conferme riguardo al loro nuovo progetto discografico. Holiday, sarà il primo singolo estratto dal loro nuovo disco. L’album sarà il successore del fortunato LM5, uscito nel 2018, si intitolerà Confetti e uscirà in tutto il mondo il prossimo 6 novembre!.

Siamo davvero super curiosi di scoprire tutto quello che le LM hanno in serbo per noi con questo loro nuovo progetto discografico. Abbiamo davvero un hype alle stelle! E voi?