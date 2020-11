Little Mix: audio, testo e traduzione del brano Confetti

Le Little Mix hanno rilasciato il loro nuovo studio album, Confetti.

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno lavorato a questo progetto per un anno, continuando a perfezionare i 13 brani che ne fanno parte e dimostrando ancora una volta il loro sensazionale talento nel creare musica che conquista tutte le generazioni. La band ha collaborato, tra gli altri, con Tayla Parx (Ariana Grande), l’hitmaker MNEK, e i grandi del pop TMS e Kamille, con cui lavorano da tempo.

Nell’album sono contenute le super hit “Break Up Song” e “Holiday”, oltre ai brani recentemente pubblicati “Not a Pop Song” e “Happiness”.

Altre tracce che emergono con forza dall’album: il nuovo singolo, vibrante e coinvolgente, “Sweet Melody”, la title track “Confetti” dal sound quasi essenziale, “Breathe” ricca di armonie melodiche, e l’unica ballad dell’album, “My Love Won’t Let You Down”, tre minuti di pura e bellissima emozione, co-scritta da Leigh-Anne, Jade e Perrie.

Le Little Mix sono pronte a tornare in tour nel 2021, con “The Confetti Tour 2021”: una serie di date, a partire dal 28 aprile, nelle arene del Regno Unito e Irlanda. Sul palco, porteranno i brani contenuti in “Confetti”, ma anche le loro super hit del 2020 “Holiday” e “Break Up Song”, e i loro pezzi più famosi del passato, come “Touch”, “Woman Like Me”, “Black Magic” e “Shout Out To My Ex”.

Il gruppo ha inoltre scelto di sostenere Black Minds Matter UK e Nordoff Robbins Music Therapy con i ricavati del tour: per ogni biglietto verrà infatti donata equamente tra le due parti.

Testo delle Little Mix

We wanna celebrate like we in the club every day

Got all my friends here with me

And I don’t need ya, I don’t need ya

Got this dress up on me

So I don’t need your stress up on me

Baby, we’re done, c’est la vie

Now I don’t need ya, I don’t need ya

[Pre-Chorus: Leigh-Anne] Should’ve left your ass from time agoDidn’t love me then, but now I doI used to sit at home and cry for youDiamonds on my neck, I shine for youAin’t blocking my blessings anymoreNever be the girl I was beforeI’ma let the good things in my lifе rain down [Chorus: Jade, Jesy] From the sky, drop like confettiAll еyes on me, so V.I.PAll of my dreams, from the sky, drop like confettiDrop it downYou’re missin’ me, but I’m finally freeI got what I need, so let it rain down like confetti

Traduzione

[Verse 2: Jade, Perrie] Flashing lights, I ain’t got no worry on my mindKnow that you’re mad, I realisedThat I don’t need ya, I don’t need yaSo, DJ, say my name like it’s my birthdayYou’re just a memoryAnd, boy, I don’t need ya, I don’t need ya [Pre-Chorus: Leigh-Anne, Jade] Should’ve left your ass from time ago (Time ago)Didn’t love me then, but now I do (Now I do)I’ma let the good things in my life rain down [Chorus: Perrie, Jesy] From the sky, drop like confettiAll eyes on me (On me, yeah), so V.I.PAll of my dreams, from the sky, drop like confetti (Woah)(Drop it down)You’re missin’ me, but I’m finally free (Finally free)I got what I need, so let it rain down like confetti [Post-Chorus: Leigh-Anne, Jesy] (Oh, la-la-la)Let it rain down(Oh, la-la-la)Let it rain down(Oh, la-la-la)Let it rain down(Oh, la-la-la) [Bridge: Jade, Leigh-Anne, Jesy] ‘Cause (I, I, I) I’m gon’ live my lifeCan’t kill my vibeI’m doin’ so much betterI, (I’m so good tonight) I’m so good tonight(Good things in my life)So I’ma let the good things in my life rain down [Chorus: Perrie] From the sky, drop like confetti (Yeah)All eyes on me, so V.I.PAll of my dreams, from the sky, drop like confetti (All of my dreams)You’re missin’ me, but I’m finally free (I’m finally free)I got what I need (I’ve got what I need), so let it rain down like confetti [Outro] (Oh, la-la-la)Let it rain down(Oh, la-la-la)Let it rain down(Oh, la-la-la)Let it rain down(Oh, la-la-la)Let it rain

vogliamo festeggiare come se fossi al club tutti i giorni

ho tutti i miei amici qui con me

e non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

sono vestita di tutto punto

quindi non ho bisogno del tuo stress su di me

baby, abbiamo chiuso, c’est la vie

adesso non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

avrei dovuto abbandonarti tempo fa

non mi amavo prima ma adesso lo faccio

stavo a casa a piangere per te

diamanti sul mio collo e brillavo per te

non bloccherò la mia benedizione ancora

non sarò più la ragazza che ero

lascerò le cose belle della mia vita piovere

dal cielo, cadere come coriandoli

tutti gli occhi su di me, così VIP

tutti i miei sogni, dal cielo come coriandoli

lasciali cadere

ti manco ma sono finalmente libera

ho quello di cui ho bisogno, lascialo piovere come coriandoli

luci dei flash, non ho preoccupazioni in mente

adesso che sei arrabbiato, ho realizzato

che non ho bisogno di te, non ho bisogno di te

quindi DJ dì il mio nome come fosse il mio compleanno

sei solo un ricordo

e ragazzo, non ho bisogno di te non ho bisogno di te

avrei dovuto abbandonarti tempo fa

non mi amavo prima ma adesso lo faccio

lascerò le cose della mia vita piovere

dal cielo, cadere come coriandoli

tutti gli occhi su di me, così VIP

tutti i miei sogni, dal cielo come coriandoli

lasciali cadere

ti manco ma sono finalmente libera

ho quello di cui ho bisogno, lascialo piovere come coriandoli