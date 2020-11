Amazon Music celebra il natale con la musica di Justin Bieber e tanti altri!

Amazon Music si prepara all’arrivo delle festività annunciando una serie di nuovissimi contenuti disponibili per i suoi clienti, tra cui nuovi brani in esclusiva realizzati da artisti di fama mondiale, centinaia di playlist e stazioni radio natalizie, e molto altro ancora.

Tra questi c’è qualche nostra conoscenza che in passato ci ha già abituato a una reinterpretazione dei classici natalizi. Stiamo parlando di Justin Bieber che in questa occasione presenta la sua interpretazione della classica canzone di Brenda Lee, “Rockin ‘Around the Christmas Tree“. Il nostro Justin non sarà l’unico: troviamo anche Mary J. Blige, che ha realizzato la sua versione della celebre “Last Christmas” degli WHAM, o ancora Carrie Underwood, la cui nuova composizione originale intitolata “Favorite Time of Year” è disponibile su Amazon come bonus track del suo nuovo album, My Gift. La star britannica Jess Glynne ha reso disponibile la sua interpretazione di the “This Christmas” di Donny Hathaway mentre José Feliciano pubblicherà presto una versione rivisitata della sua canzone “Feliz Navidad”, per celebrare il 50 ° anniversario della hit.

Le nuove canzoni e tutte le playlist natalizie sono disponibili per l’ascolto come esclusiva sul canale Music di Amazon per gli abbonati al servizio.