One Direction: ecco il link al sito web per il decimo anniversario del gruppo!

Da pochissimi minuti è finalmente online il tanto chiacchierato sito speciale che celebrerà l’attesissimo decennale dei One Direction. Il 23 luglio ma di 10 anni fa esatti, Simon Cowell prendeva infatti una decisione che gli avrebbe cambiato la vita. Mettere insieme 5 ragazzi che si erano presentati ai provini di X Factor Uk dando vita ad uno dei gruppi di maggior successo della storia.

Ecco il video caricato in occasione dei 10 anni dei 1D!

One Direction - 10 Years of One Direction

Del sito speciale dedicato ai One Direction vi avevamo parlato qui su Ginger Generation. In pratica, si tratta dell’unico reale e concreto omaggio che i 1D hanno voluto fare ai fan tramite la loro casa discografica. A volerlo è stato Simon Jones, il loro manager, che in una recente lettera aperta ai fan ha spiegato cosa sarebbe successo oggi.

Il sito per il decennale dei One Direction: il link e il contenuto

Come ampiamente anticipato, stiamo parlando di una piattaforma che include al suo interno una serie di contenuti e di immagini inedite ed esclusive della band. Oltre a tanti video di repertorio, il sito serve proprio come piattaforma dove le fan possono interagire in prima persona creando le loro playlist dedicate ai ragazzi.

Le belle sorprese per oggi, come saprete, non sono certo finite qui. In attesa che i ragazzi commentino l’anniversario sui social, è infatti in arrivo anche uno speciale video celebrativo su Youtube. Non ci risulta, purtroppo, che Harry, Louis, Liam, Zayn e Niall abbiano intenzione di incontrarsi dal vivo.

Gli hashtag ufficiali per seguire il decennale dei 1D

Come ogni buon evento legato ai 1D che si rispetti, anche stavolta sono nati tutta una serie di hashtag per rendere omaggio ai ragazzi nella maniera migliore possibile. Se volete twittare o scrivere i vostri messaggi sui social per i One Direction vi invitiamo ad usare #10YearsofOneDirection e #10Yearsof1D!