Simon Jones, il manager degli One Direction, ha una notizia a dir poco incredibile per voi! Il manager della boy band ha infatti annunciato l’arrivo di un progetto molto speciale per il 23 luglio 2020. La data, come saprete, segna il tanto atteso decennale del gruppo!

Ecco cosa succederà il 23 luglio 2020 per i One Direction

Della reunion degli One Direction per il decennale ve ne abbiamo parlato su Ginger in un’infinità di occaaioni. Tra le altre cose avevamo anche registrato a riguardo una speciale puntata del nostro podcast che potrete recuperare qui sotto!

Ginger Podcast - SKAM Italia 4, reunion di One Direction ed High School Musical e Summertime

Il 23 luglio, almeno a quanto pare, i ragazzi non hanno previsto una reunion vera e propria. Tuttavia, arriverà un sito davvero molto speciale che celebrerà gli anni più belli vissuti dei ragazzi.

Cliccate qui per comprare Made in the A.M. dei 1D!





Il nuovo sito sarà una vera e propria piattaforma per celebrare la carriera e l’amicizia di Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Al suo interno troverete tantissimi contenuti esclusivi, fra cui video backstage inediti, playlist interattive e molto altro ancora.

Il nuovo sito degli One Direction creato per l’occasione sarà insomma un’esperienza incredibile e totalmente immersiva per le directioner. Ma le sorprese non sono finite qui!

Il 23 luglio infatti arriverà anche uno speciale video celebrativo su Youtube. Il video documenterà tutti i momenti più emozionanti della carriera dei ragazzi. Sarà di certo una bella botta emotiva: si andrà dai primissimi provini ad X Factor, alle performance dal vivo passando per i video musicali e molto altro ancora. E, ovviamente, con un occhio di riguardo alle fan che da tanti anni ancora sostengono la band.







Le belle sorprese non finiranno qui! Per l’occasione, Alexa canterà “Buon compleanno” agli One Direction! Questo 23 luglio, insomma, si preannuncia davvero una giornata da non dimenticare!