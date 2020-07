One Direction: è uscito su Youtube il video speciale per il decennale!

E alla fine è arrivato! Il tanto atteso video celebrativo per il decennale dei One Direction è finalmente disponibile, come promesso, su Youtube. Il 23 luglio 2020 le directioner di mezzo mondo hanno avuto quello che volevano, si fa per dire. Un contenuto emotivo ed emozionante che celebra un decennale a dir poco straordinario.

Fondati da Simon Cowell nel corso della trasmissione The X Factor Uk, i One Direction si sono rapidamente trasformati in un fenomeno globale, conquistando milioni di directioner nei 5 continenti. La band è ad oggi uno dei gruppi muicali di maggior successo della storia della musica e, nonostante lo scioglimento (o la pausa, come preferite), continua a macinare record.

Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson hanno continuato il percorso di successo già intrapreso nella band, trasformandosi in 5 popstar di rango mondiale che non hanno mai perso l’affetto dei fan.

Proprio grazie alle directioner, i ragazzi sono riusciti a realizzare i loro sogni e ad ottenere traguardi che pochi altri artisti hanno raggiunto. E il video celebrativo per il decennale dei One Direction ci ricorda il motivo dietro al loro successo. Un talento innegabile, una complicità rara e una voglia di fare musica che li ha portati e li porterà sempre molto lontano.

Se siete pronti psicologicamente (preparate i fazzoletti!) ecco dunque il video celebrativo per il decennale dei One Direction!

One Direction - 10 Years of One Direction

Come già vi avevamo raccontato, in occasione del decennale dei One Direction è arrivato anche uno speciale sito celebrativo del gruppo. Si tratta di una piattaforma che contiene al suo interno tanti, tantissimi contenuti inediti che i fan ancora non avevano visto. Al suo interno troviamo video backstage, chicche di varia natura che raccontato da vicino la storia della band.