Charli D’Amelio: Chase Hudson è appena stato a casa sua (FOTO)

Quello che è successo tra Charli D’Amelio e il suo ex fidanzato è ormai noto a tutti i fan della regina indiscussa di TikTok.

L’ultimo aggiornamento è che Chase Hudson (Lil Huddy) è appena stato a casa della ragazza! Per ora non sappiamo il motivo preciso, se si tratta di amicizia o per lavoro. Girano in rete foto in cui Chase è nel salotto di Charli e poi è anche in una foto con lei e con il manager di Hype House (Thomas Petrou), crew di cui Lil Huddy fa parte. Nella foto, le tre webstar posano con tanti palloncini colorati. Secondo i bene informati, Chase ha persino cenato con la famiglia D’Amelio.

Visita di cortesia dopo l’operazione al naso di Charli oppure l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro? Lo scopriremo presto!

Per chi avesse perso il filo degli ultimi avvenimenti, la ragazza si è scusata per aver offeso pubblicamente Chase Hudson, accusandolo di averla tradita, e di averlo esposto così all’odio mediatico.

Il suo ex si è invece pentito per non essersi assunto le sue responsabilità in merito alla questione e di aver accusato, a sua volta, alcuni membri della Sway House.

Fermo restando che Lil Huddy non ha realmente tradito Charli (i due si erano già lasciati quando lui ha baciato Nessa Barrett), la ragazza si era offesa perché lui aveva continuato ad andare a casa sua e non le aveva detto niente del bacio.

Sembrerebbe, inoltre, che la ballerina abbia ripreso a seguire Chase su TikTok dopo aver smesso di seguirlo nei giorni scorsi. Un gesto che può significare tutto e niente, ma che in effetti conferma quanto detto dalla ragazza durante il suo recente sfogo. Il significato del suo messaggio era infatti di essere ancora legata al suo ex e di non augurargli alcun tipo di male.