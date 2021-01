Lie Lie è il titolo del nuovo singolo del nostro adorato Joshua Bassett, l’indimenticabile di Ricky Bowen di High School Musical The Musical The Series.

Il pezzo che esce oggi, 14 gennaio, su tutte le piattaforme di streaming e negli online store, era stato presentato in anteprima da Joshua su Instagram lo scorso novembre. L’artista, che ha condiviso poi un teaser del video ufficiale sui social, ha successivamente deciso di rilasciare il singolo in versione studio e integrale.







Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di Lie Lie di Joshua Bassett (articolo in aggiornamento)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joshua Bassett (@joshuatbassett)

Testo

You’ve been lyin’ to yourself

Lie to everyone else

Only think about yourself

Darlin’, what the hell?

I know what you say about me

I hope that it makes you happy

Can’t seem to get me off your mind

Oh, I know you’re lyin’ through your teeth

Told them the lies that you told me

I’ve had enough of it this time

So you can lie, lie, lie

Go ahead and try, try, try, try, try

It won’t work this time, time, time, time, time

Kiss your ass goodbye, bye, bye, bye, bye

I’ll kiss your ass goodbye

Traduzione



Hai mentito a te stessa

hai mentito a chiunque altro

tu pensi solo a te stessa

tesoro, ma che cavolo?

io so quello che dici su di me

io spero che ti renda felice

non riesco a toglierti dalla testa

oh, io so che hai mentito sotto i denti

hai detto loro le bugie che hai detto a me

ne ho abbastanza di tutto questo

quindi tu menti, menti, menti, menti

vai avanti e provaci, provaci, provaci, provaci

non funzionerà stavolta, stavolta, stavolta

dico addio alla tua brutta faccia, faccia, faccia

ti dico addio, stronz*