L’Amica Geniale 3 – Margherita Mazzucco e Gaia Girace dicono addio a Elena e Lila

L’Amica Geniale 3, Storia di chi fugge e di chi resta si prepara a debuttare oggi in prima serata su Rai 1. Un appuntamento attesissimo dai fan della serie, tratta dalla fortunata saga letteraria di Elena Ferrante, che vede il ritorno nei panni delle protagoniste di Margherita Mazzucco e Gaia Girace stavolta dirette da Daniele Luchetti.

Guarda l’intervista a Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste de L’Amica Geniale 3

Dopo un susseguirsi di voci che volevano il passaggio di testimone ad attrici più grandi proprio nel corso di questa terza stagione, Margherita e Gaia sono invece tornare a dare vita per un’ultima volta a Elena e Lila: due personaggi che, in un modo o nell’altro, faranno sempre pare di loro.

LEGGI ANCHE: L’Amica Geniale 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Noi abbiamo avuto l’occasione di incontrarle virtualmente per una chiacchierata in cui abbiamo parlato del rapporto dei giovani con la serie de L’Amica Geniale ma anche con la Storia. Molto spesso è proprio grazie a storie come questa che il pubblico più giovane riesce ad avvicinarsi alla storia con la S maiuscola, che spesso appare così distante sui libri di scuola.

Non poteva mancare poi un commento a uno dei grandi temi della serie, quello della femminilità, che fa luce su un’epoca vicinissima in cui la donna era ancora a margine. Qualcosa che le due giovani attrici hanno affrontato con grande maturità e con la consapevolezza di parlare di qualcosa di estremamente attuale.

La trama della serie

Elena e Lila sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto.

Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli riservano prospettive inattese.

A proposito della serie

L’Amica Geniale 3, composta da 8 episodi, andrà in onda in prima visione su Rai 1 a partire da domenica 6 febbraio alle 21.25.

La serie è diretta da Daniele Luchetti, prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment.