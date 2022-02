L’Amica Geniale 3: le anticipazioni dell’ultima serata

Questa sera andranno in onda su Rai 1 gli ultimi episodi de L’Amica Geniale 3. Il quarto appuntamento mette infatti la parola fine alla terza stagione tratta dalla quadrifonia di romanzi di Elena Ferrante.

Diretta da Daniele Luchetti, L’Amica Geniale 3 ha visto nei panni delle protagoniste le meravigliose Gaia Girace e Margherita Mazzucco che con questa stagione hanno detto addio ai loro personaggi. A partire dalla prossima, e ultima stagione, de L’Amica Geniale Lila ed Elena saranno interpretate da attrici più grandi.

LEGGI ANCHE: L’Amica Geniale 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Guarda l’intervista a Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste de L’Amica Geniale 3

Le anticipazioni della quarta serata

Episodio 7

Il matrimonio di Elena è sempre più crisi, Pietro è distante e la tratta come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore. Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere.

Episodio 8

Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. Nino dà a Elena i suoi feedback sul manoscritto, quando scopre che Pietro non l’ha letto si mostra ostile nei suoi confronti, ma in maniera velata e subdola. La reazione di Pietro agli attacchi passivo-aggressivi di Nino non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti del marito e far emergere i sentimenti che prova per Nino.

Il futuro della serie

Con la conclusione de L’Amica Geniale 3 la serie si prepara ad avviarsi verso la sua conclusione. Ovviamente è ancora troppo presto per dire chi andrà a interpretare i panni di Elena e Lila, anche se molti nomi hanno già cominciato ad avvicendarsi. Si parla infatti di Alba Rohrwacher, già voce narrante di Elena, ma anche di Serena Autieri, Serena Rossi, Luisa Ranieri e Irene Maiorino.