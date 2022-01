L’Amica Geniale 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Dopo l’incredibile successo delle stagioni precedenti, L’Amica Geniale torna con il terzo appuntamento: Storia di chi fugge e chi resta, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

L’Amica Geniale: Storia di chi fugge e chi resta debutterà in prima serata su Rai1 il 6 febbraio.

A proposito della serie

La nuova serie, che è stata presentata ieri in conferenza stampa, vedrà ancora una volta protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni di Lenù e Lila. Una scelta fortemente voluta dal nuovo regista, Daniele Luchetti, il quale ha creduto nelle capacità delle due giovani attrici, ritenendo che potessero entrambe portare sulle spalle il peso della maturità dei loro personaggi in una vicenda in cui la spaccatura tra il Rione e il resto del mondo diventa sempre più grande.

In L’Amica Geniale 3 Lila e Lenù continuano a essere unite da un sentimento ambivalente “di amore e odio”, come ha giustamente fatto notare Margherita Mazzucco, che si fa via via più complesso. Mentre infatti Elena dovrà affrontare la sua nuova fama di scrittrice e l’imminente matrimonio con Pietro, Lila farà i conti con la durezza della vita in fabbrica.

“Stavolta ho avuto difficoltà nell’immedesimarmi con Lila, perché quello che lei vive è terribile. Ma io e lei siamo molto simili, siamo entrambe molto impulsive”, queste le parole di Gaia Girace.

Margherita Mazzucco ha invece sottolineato quanto sia stato complesso per lei imparare a gestire una famiglia e un matrimonio sull’orlo del fallimento.

Il tutto sullo sfondo dei tumultuosi anni Settanta. Un periodo che le giovani attrici pur non avendo vissuto in prima persona sono riuscite a ricostruire interiormente grazie alla guida del regista e tanto studio.

Ancora una volta L’Amica Geniale si conferma un appuntamento attesissimo da un pubblico più che eterogeneo che è rimasto affascinato da una storia che somiglia a quella di molte madri e nonne.